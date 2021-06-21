شقيق قيادي حوثي يعلن تصفيته بقرار من المليشيا

فهمي محمد (صدى):
قال شقيق القيادي البارز في صفوف الحوثيين ووزير الثقافة في حكومة المليشيات غير المعترف بها، الذي تم اغتياله في العاصمة صنعاء، حسن زيد، أن قيادياً حوثياً أقر بأنه صفّي بقرار حوثي.
وقال عباس زيد عبر صفحته في فيسبوك " اعتبره بلاغاً للنيابة العامة والأجهزة الأمنية الخاضعة لسيطرة الميليشيات، إن الجرأة وصلت بالمجرم الذي يدعي أنه أحد المشرفين الثقافيين ويدعمه أحد إخوانه العاملين في جهاز المخابرات في العاصمة اليمنية بأن يعترف أن شقيقه حسن اغتيل بحكم إعدام صادر منهم".
وأوضح زيد أن بعض الجناة يمارسون الابتزاز بمزيد من الجرائم، و يهددون بنشر حقائق صادمة ضد من كلفهم، في حال تم ضبطهم، واضعا هذا الاعتراف بيد أجهزة الأمن، وحمل الأجهزة الحوثية في صنعاء مسؤولية سلامة أبناء أخيه، قائلاً: "يكفي شعورنا بالذنب أننا سكتنا على تهديد أخي حسن زيد وما زلنا متكتمين عن الجهات التي هددته وحصنت من يهدد أبناءه إلى اليوم".