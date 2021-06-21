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جامعة جائل تطلق مبادرة ''الصيف وتطوير المواهب''

منذ 14 ساعة
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جامعة جائل تطلق مبادرة ''الصيف وتطوير المواهب''

بدر الحارثي (صدى):
اطلقت جامعة حائل ممثلة في عمادة شؤون الطلاب هذا اليوم الاثنين مبادرة "الصيف وتطوير المواهب"، لطلاب وطالبات الجامعة وفروعها.

وتهدف هذه المبادرة للكشف عن المواهب، وتطوير المهارات الفنية والإبداعية لطلبة جامعة حائل في المسارات الإبداعية التي تشمل:

ـ موهبة الشعر.

- موهبة الإلقاء.

- موهبة الرسم.

- موهبة صنع الحلويات والكيك.

- موهبة التمثيل المسرحي.

- موهبة الصناعات اليدوية.

- موهبة الابتكارات التقنية.

- مواهب إبداعية أخرى من اقتراحات الطلبة.

كما تهدف المبادرة على تنمية مهارات الطلبة الإبداعية في بناء مشروعات ذاتية، وتعزيز الابتكار والإبداع في صنع وتطوير المهارة، وتشجيع الطلبة على العمل والإنتاج واستغلال الوقت بما يعود بالنفع والفائدة، بالإضافة إلى استقطاب المواهب المهنية والحرفية، وصقلها، ودعم البرامج الثقافية بالجامعة، وتطوير مهارات المواهب الواعدة. ويبدأ التسجيل في المبادرة اليوم الاثنين ٢١ يونيو وحتى الاثنين ٥ يوليو.

وتواصل عمادة شؤون الطلاب بالجامعة جهودها في تشجيع المشاركة الطلابية في كافة الأنشطة، وتشكيل لجان متخصصة تقوم بجمع المهارات الفنية والإبداعية لدى طلبة الجامعة في جميع المسارات، وذلك لتوفير المعلومات الكافية التي تخدم عملية توجيه طلبة الجامعة؛ ليصبحوا أعضاء فاعلين ومنتجين، مما يؤهلهم لسوق العمل، والإسهام في التنمية المستدامة للوطن، كما تقوم الأندية الطلابية وحاضنات التفوق والإبداع الدائمة داخل الجامعة بدور بارز في استقبال إبداعات الطلبة بشكل مستمر طوال العام لتطوير مهارات الطلبة، واحتضان ورعاية المواهب.

وتأتي هذه المبادرة ضمن سلسلة متنوعة من برامج الأنشطة الطلابية المقدمة من العمادة طوال العام، مستغلة المواسم والمناسبات، في ظل دعم معالي رئيس الجامعة الأستاذ الدكتور خليل بن إبراهيم البراهيم، ووكلاء الجامعة، وحرصهم على تلبية احتياجات طلبة الجامعة، وتطوير المهارات وفقا لهواياتهم، وبما يعزز الحس الوطني لدى الطلبة، والاعتزاز بالرعاية الكريمة التي تقوم بها حكومتنا الرشيدة، في ظل توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده صاحب السموّ الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-.

جامعة حائل
مبادرة
شؤون الطلاب

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أحدث التعليقات

أبو عبد الرحمن ✍️
اللهم أحفظ نساءنا وبناتنا من التهتك والعري والسفور
رااايق
أحسن تصرف قام به هذا السائق *** بس لو أخذ له كم واحد بزيادة منهم كان يكون شي طيب وممتاز *** وطير معاهم هذي...
السيف
فرج الله قريب جداً
رااايق
أيش عندها لوك جديد ونظرات كأنها شاشات بلازما أو LCD ** ههههههههههههههه
رااايق
أعتقد ما جاها هذا تبول اللا إرادي ** الا بسبب سوء المعاملة أو التفريق بينها و بين أقرانها *** أصلاً وجه الأم يجيب أكتئاب...

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