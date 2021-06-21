بالفيديو.. وزير الرياضة يعلن إطلاق منصّة تراخيص الأندية والأكاديميات والصالات

نواف السالم (صدى):
أعلن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الاثنين، إطلاق منصّة "نافس" الخاصة بتراخيص الأندية والأكاديميات والصالات الرياضية الخاصة، وذلك للمرّة الأولى في المملكة.
ويهدف هذا المشروع العملاق الذي يندرج تحت برنامج جودة الحياة، إلى تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع الرياضة بالمملكة، وإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب، لتأسيس وتطوير أندية وأكاديميات وصالات رياضية خاصة، من خلال طلب الحصول على التراخيص اللازمة عبر هذه المنصة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتنويع مصادر الاقتصاد نحو بناء مجتمعٍ صحي.
وقال وزير الرياضة، خلال حفل افتراضي بهذه المناسبة: "أود أولاً أن أتقدم بالشكر الجزيل لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله –، على اهتمامهما غير المحدود بنهضة ونمو القطاع الرياضي، ومن هذا الدعم نستمد الإلهام والتحفيز نحو قطاع رياضي واعد بفرصه الاستثمارية وبيئته الجاذبة، ونسير بخطى واثقة نحو المساهمة في تحقيق الأهداف الثلاث لرؤية 2030".
وأضاف: "لقد شهد القطاع الرياضي في الأعوام الأخيرة الماضية، بفضل الله عز وجل، ثم الدعم والاهتمام الكبيرين من قيادتنا الرشيدة، قفزات نوعية غير مسبوقة، ساهمت بشكل واضح وجلي في نمو القطاع بنسبة 170% في الأعوام الثلاث الماضية، إلى جانب ارتفاع عدد المواطنين الممارسين للرياضة بانتظام بنحو 19%، وارتفاع قيمة القطاع لتصل إلى 6.5 مليار ريال، واليوم نحن أمام مرحلة جديدة للرياضة السعودية بإطلاق منصة "نافس"، التي نسعى من خلالها إلى زيادة عدد الأندية والأكاديميات والصالات الرياضية الخاصة، رغبةً في تعزيز المستوى الرياضي وجودة المنافسة، وتطوير أداء الرياضيين، ودعم نمو الرياضة والاقتصاد".
واختتم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل حديثه قائلاً: "هذه المنصة ستكون بإذن الله نقطة تحول في صناعة الرياضة في المملكة، حيث إنها تتيح الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في رياضتنا، والمساهمة في نموها وازدهارها، من خلال الحصول على الرخص اللازمة لتأسيس أندية وأكاديميات وصالات رياضية لمختلف الألعاب".