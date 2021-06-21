نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. وزير الرياضة يعلن إطلاق منصّة تراخيص الأندية والأكاديميات والصالات

منذ 42 دقيقة
1678
بالفيديو.. وزير الرياضة يعلن إطلاق منصّة تراخيص الأندية والأكاديميات والصالات

نواف السالم (صدى):
أعلن الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، اليوم الاثنين، إطلاق منصّة "نافس" الخاصة بتراخيص الأندية والأكاديميات والصالات الرياضية الخاصة، وذلك للمرّة الأولى في المملكة.

ويهدف هذا المشروع العملاق الذي يندرج تحت برنامج جودة الحياة، إلى تمكين القطاع الخاص من الاستثمار في قطاع الرياضة بالمملكة، وإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب، لتأسيس وتطوير أندية وأكاديميات وصالات رياضية خاصة، من خلال طلب الحصول على التراخيص اللازمة عبر هذه المنصة، تحقيقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030، وتنويع مصادر الاقتصاد نحو بناء مجتمعٍ صحي.

وقال وزير الرياضة، خلال حفل افتراضي بهذه المناسبة: "أود أولاً أن أتقدم بالشكر الجزيل لمقام مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسيدي صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله –، على اهتمامهما غير المحدود بنهضة ونمو القطاع الرياضي، ومن هذا الدعم نستمد الإلهام والتحفيز نحو قطاع رياضي واعد بفرصه الاستثمارية وبيئته الجاذبة، ونسير بخطى واثقة نحو المساهمة في تحقيق الأهداف الثلاث لرؤية 2030".

وأضاف: "لقد شهد القطاع الرياضي في الأعوام الأخيرة الماضية، بفضل الله عز وجل، ثم الدعم والاهتمام الكبيرين من قيادتنا الرشيدة، قفزات نوعية غير مسبوقة، ساهمت بشكل واضح وجلي في نمو القطاع بنسبة 170% في الأعوام الثلاث الماضية، إلى جانب ارتفاع عدد المواطنين الممارسين للرياضة بانتظام بنحو 19%، وارتفاع قيمة القطاع لتصل إلى 6.5 مليار ريال، واليوم نحن أمام مرحلة جديدة للرياضة السعودية بإطلاق منصة "نافس"، التي نسعى من خلالها إلى زيادة عدد الأندية والأكاديميات والصالات الرياضية الخاصة، رغبةً في تعزيز المستوى الرياضي وجودة المنافسة، وتطوير أداء الرياضيين، ودعم نمو الرياضة والاقتصاد".

واختتم الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل حديثه قائلاً: "هذه المنصة ستكون بإذن الله نقطة تحول في صناعة الرياضة في المملكة، حيث إنها تتيح الفرصة للقطاع الخاص للاستثمار في رياضتنا، والمساهمة في نموها وازدهارها، من خلال الحصول على الرخص اللازمة لتأسيس أندية وأكاديميات وصالات رياضية لمختلف الألعاب".

وزير الرياضة
تراخيص الأندية
منصة نافس

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الله المستعان
أعوذ بالله من الخبث والخبائث
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
إنسان نقي❄
الحاقدون والحاسدون مرضى مقرفين ومقززين بمعنى الكلمة لا راحة لهم إلا بإيذاء الآخرين والتسلط على حياتهم! نعوذ بالله من بعض مرضى القلوب
ابو محمد 😎 ✍️
فعل خيراً ..
واحد منصف
هكذا يتعاملون مع المراة سؤال لو حدث هذا في بلد عربي ماذا يفول الاعلام في نفس البلد وكذلك في اعلام العالم

أخر الأخبار

مدرب تشيلي يفكر في الرحيل بسبب سلوك اللاعبين
مدرب تشيلي يفكر في الرحيل بسبب سلوك اللاعبين
منذ 3 دقائق 1086
الشورى يطالب وزارة التجارة بدراسة أسباب كثرة السجلات التجارية
الشورى يطالب وزارة التجارة بدراسة أسباب كثرة السجلات التجارية
منذ 8 دقائق 1155
بالفيديو.. وزير الرياضة يعلن إطلاق منصّة تراخيص الأندية والأكاديميات والصالات
بالفيديو.. وزير الرياضة يعلن إطلاق منصّة تراخيص الأندية والأكاديميات والصالات
منذ 42 دقيقة 1678
بالفيديو.. شاب يهاجم فتيات ويضربهن لتدخينهن النرجيلة
بالفيديو.. شاب يهاجم فتيات ويضربهن لتدخينهن النرجيلة
منذ 48 دقيقة 1251
«متحدث الصحة»: ‏التحورات في الفيروسات ومنها كورونا متوقع وأغلبها غير مؤثر
«متحدث الصحة»: ‏التحورات في الفيروسات ومنها كورونا متوقع وأغلبها غير مؤثر
منذ 53 دقيقة 1612
«الشورى» يؤجل التصويت على عدم إلزام المنشآت التجارية بالإغلاق في أوقات الصلاة
«الشورى» يؤجل التصويت على عدم إلزام المنشآت التجارية بالإغلاق في أوقات الصلاة
منذ ساعة 2386
الليمون يمنع تساقط الشعر بعد التعافي من كورونا
الليمون يمنع تساقط الشعر بعد التعافي من كورونا
منذ ساعة 1415
«التجارة» تشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد
«التجارة» تشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد
منذ ساعة 1759
بالفيديو.. رد فعل طريف من حارس مرمى تجاه حكم المباراة بعد فوز فريقه
بالفيديو.. رد فعل طريف من حارس مرمى تجاه حكم المباراة بعد فوز فريقه
منذ ساعة 2366
«الشورى» يطالب صندوق النفقة بالتوسع للتعريف عن رسالته ومشروعاته
«الشورى» يطالب صندوق النفقة بالتوسع للتعريف عن رسالته ومشروعاته
منذ ساعة 1738