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مدرب تشيلي يفكر في الرحيل بسبب سلوك اللاعبين

منذ 12 دقيقة
1235
مدرب تشيلي يفكر في الرحيل بسبب سلوك اللاعبين

وكالات (صدى):
أعرب مدرب المنتخب التشيلي المشارك حاليا في كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل خلال الفترة الجارية، عن تفكيره في الاستقالة.

وذكرت تقارير إسبانية أن ستة لاعبين على الأقل من منتخب بلاروخا دعوا فتيات ليل إلى غرف فندق "جراند أوتيل أودارا" المقيم فيه الفريق بأكمله، من أجل إقامة علاقات معهن.

وأضافت أن مارتن لاسارتي، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، والذي يشغل حاليا منصب مدرب المنتخب التشيلي، يفكر جديا في الاستقالة، ومعاقبة المتورطين من خلال فصلهم وإرسالهم إلى تشيلي.

وأشارت إلى بعض الأسماء المتورطين في الفضيحة وجميعهم من نجوم الفريق والذين يتواجدون بشكل مستمر في التشكيل الأساسي يتقدمهم نجم إنتر ميلان أرتورو فيدال، وجان مينايس، وجاري ميديل، وبابلو جالدامس، وبابلو أرانجويز، وإدواردو فارجاس.

تشيلي
كوبا
مدرب تشيلي
لاسارتي

التعليقات

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أحدث التعليقات

جلباخ
الله يخلييله ابوه
جلباخ
لا يوجد غير عيدين في الاسلام ومن زاد علي العيدين فيراجع نفسه ودينه ودمتم
بندر الحربي
عطونا علووووم بيض الحباري وش صار عليه ماعندكم شي يخص المواطن؟؟ حسبي الله ونعم الوكيل
مغابش
إمريكا تظل اوسخ دولة في العالم وتعاملها مع حلفائها شيء مقرف وكذلك مستفز
مغابش
حلوه مثل التيس هههههههه👍👍

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