مدرب تشيلي يفكر في الرحيل بسبب سلوك اللاعبين

وكالات (صدى):
أعرب مدرب المنتخب التشيلي المشارك حاليا في كوبا أمريكا التي تستضيفها البرازيل خلال الفترة الجارية، عن تفكيره في الاستقالة.
وذكرت تقارير إسبانية أن ستة لاعبين على الأقل من منتخب بلاروخا دعوا فتيات ليل إلى غرف فندق "جراند أوتيل أودارا" المقيم فيه الفريق بأكمله، من أجل إقامة علاقات معهن.
وأضافت أن مارتن لاسارتي، المدير الفني الأسبق للنادي الأهلي، والذي يشغل حاليا منصب مدرب المنتخب التشيلي، يفكر جديا في الاستقالة، ومعاقبة المتورطين من خلال فصلهم وإرسالهم إلى تشيلي.
وأشارت إلى بعض الأسماء المتورطين في الفضيحة وجميعهم من نجوم الفريق والذين يتواجدون بشكل مستمر في التشكيل الأساسي يتقدمهم نجم إنتر ميلان أرتورو فيدال، وجان مينايس، وجاري ميديل، وبابلو جالدامس، وبابلو أرانجويز، وإدواردو فارجاس.