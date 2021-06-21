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«متحدث الصحة»: ‏التحورات في الفيروسات ومنها كورونا متوقع وأغلبها غير مؤثر

منذ 53 دقيقة
1612
«متحدث الصحة»: ‏التحورات في الفيروسات ومنها كورونا متوقع وأغلبها غير مؤثر

الرياض (صدى):
أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الاثنين، أن ‏التحورات في الفيروسات ومنها فيروس كورونا المستجد أمر متوقع وتحدث بشكل مستمر ومتكرر وأغلبها غير مؤثر.

وأوضح الدكتور محمد العبدالعالي، أنه "يجب علينا جميعًا الاستمرار بالاحترازات وأخذ اللقاح لمنع انتشارها بإذن الله" .

وكان متحدث الصحة، قد قال أن الخطة الوطنية لمواجهة كورونا​ تسير بشكل إيجابي، وبخطوات ثابتة وتحقق أهدافها، لافتًا إلى أن المؤشرات الوبائية في المملكة تتجه في الأونة الأخيرة إلى الاستقرار في الحالات المؤكدة والحرجة.

 

 

المملكة
وزارة الصحة
فيروس كورونا
متحدث الصحة
تحورات الفيروسات

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أحدث التعليقات

الله المستعان
أعوذ بالله من الخبث والخبائث
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
إنسان نقي❄
الحاقدون والحاسدون مرضى مقرفين ومقززين بمعنى الكلمة لا راحة لهم إلا بإيذاء الآخرين والتسلط على حياتهم! نعوذ بالله من بعض مرضى القلوب
ابو محمد 😎 ✍️
فعل خيراً ..
واحد منصف
هكذا يتعاملون مع المراة سؤال لو حدث هذا في بلد عربي ماذا يفول الاعلام في نفس البلد وكذلك في اعلام العالم

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