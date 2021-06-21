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«التجارة» تشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد

منذ ساعة
1759
«التجارة» تشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد

الرياض (صدى):
شهرت وزارة التجارة، اليوم الاثنين، بعشرة أشخاص من مُصدري شيكات دون رصيد، وذلك بناء على أحكام صادرة ضدهم شملت عقوبات مختلفة.

وتضمنت تلك العقوبات: السجن لمدة 3 أشهر لأحد المصدرين وغرامة مالية ألفي ريال، فضلًا عن غرامة مالية 5 آلاف ريال ضد آخر، بينما صدر ضد آخر حكمًا بالسجن لمدة 45 يومًا مع غرامة مالية 7 آلاف ريال.

وشملت العقوبات السجن لمدة شهرين وعشرة أيام وغرامة مالية ألف ريال، وغرامة أخرى 5 آلاف ريال، وغرامات بألفي ريال، وأخرى 20 ألف ريال، مع التشهير بجميع الأشخاص الصادر ضدهم الأحكام على نفقتهم الخاصة.

 

 

وزارة التجارة
التشهير
مصدري شيكات دون رصيد

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أحدث التعليقات

الله المستعان
أعوذ بالله من الخبث والخبائث
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
إنسان نقي❄
الحاقدون والحاسدون مرضى مقرفين ومقززين بمعنى الكلمة لا راحة لهم إلا بإيذاء الآخرين والتسلط على حياتهم! نعوذ بالله من بعض مرضى القلوب
ابو محمد 😎 ✍️
فعل خيراً ..
واحد منصف
هكذا يتعاملون مع المراة سؤال لو حدث هذا في بلد عربي ماذا يفول الاعلام في نفس البلد وكذلك في اعلام العالم

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