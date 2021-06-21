الليمون يمنع تساقط الشعر بعد التعافي من كورونا

أميرة خالد (صدى):
يعاني بعض المتعافين من فيروس كورونا المستجد من تساقط الشعر نتيجة ضعف المناعة ونقص العناصر الغذائية.
وشاركت خبيرة التغذية العلاجية، ريتو خانيا مجموعة من الأطعمة التي يجب تناولها لمنع تساقط الشعر بعد التعافي من كورونا، ومنها البيض.
ويحتوي صفار البيض على الدهون الصحية والبروتينات. وهو غني بالبيوتين، وفيتامين B الذي يعزز نمو الشعر القوي ويفيد صحة فروة الرأس. من ناحية أخرى، يمكن أن يسبب نقص البيوتين تقصف الشعر.
كما أن السبانخ تساعد في علاج الشعر التالف واستعادة صحته. السبانخ مصدر غني بفيتامينات A و K و E و C و B جنبًا إلى جنب مع المنغنيز والزنك والحديد وأحماض أوميغا 3 الدهنية التي تحافظ على صحة فروة رأسك. تعمل هذه الفيتامينات على تحسين مستويات الكولاجين والكيراتين وتسريع عملية نمو الشعر.
والأفوكادو مليء بالدهون غير المشبعة والأحماض الدهنية وفيتامين E الذي يغذي الشعر ويجعله لامعًا وقويًا. هذه الفاكهة الصحية غنية بالبروتين وغنية بفيتامين B أيضًا.
والأطعمة الغنية بأحماض أوميغا 3 الدهنية ضرورية لشعر قوي، وتشمل بذور الشيا وبذور الكتان وبذور اليقطين وبذور عباد الشمس. كما أنها مصدر ممتاز للمعادن مثل الفوسفور والكالسيوم والبروتين، وكلها تحفز نمو الشعر وتقويته.
والبقوليات غنية بالبروتينات اللازمة لتحسين نمو الشعر وجعله لامعًا حيث تحتوي على الزنك والبيوتين، وتحتوي الفاصوليا على كربوهيدرات معقدة تساعد في تحويل البروتين إلى خلايا مكونة للشعر. تلعب فيتامينات A ، و B6، والزنك والمنغنيز الموجودة في البقوليات دورًا مهمًا في بناء بروتين الشعر.
ويساعد الليمون على بناء الكولاجين وعلى امتصاص الحديد الذي يقوي فروة الرأس. المصادر الأخرى لفيتامين C التي تمنع تساقط الشعر هي الفلفل الحلو والفراولة والبابايا والكيوي.