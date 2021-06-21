متابعة_أميرة خالد (صدى):
كشف أطباء عن أبرز الأمراض التي يكشف عنها التبول المؤلم، حيث قد يكون التبول المؤلم علامة على الإصابة بعدوى المسالك البولية UTI، التي تتسبب في التهاب المثانة والحالب والكلى.
وترتفع فرص الإصابة بعدوى المسالك البولية بين الحوامل والنساء اللاتي بلغن سن اليأس.
وذكر الأطباء أنه من الممكن أن يكون التبول المؤلم ناتجًا عن الإصابة بالأمراض التي تنتقل بين الزوجين عبر ممارسة العلاقة الحميمة، مثل الهربس والسيلان والكلاميديا.
وأشار الأطباء إلى ضرورة زيارة الرجل للطبيب إذا شعر الرجل بألم أو صعوبة في التبول، لأن هذا العرض قد يكون مؤشرًا على الإصابة بالتهاب البروستاتا، الذي ينتج عن عدوى بكتيرية.
وهناك مرض التهابي آخر قد ينذر به التبول المؤلم، وهو التهاب المثانة، الذي ينتج عن أسباب متعددة، مثل العدوى البكتيرية والعلاج الإشعاعي.
وتعتبر حصوات الكلي هي كتل من الأملاح والمعادن، تسبب الشعور بألم أثناء التبول عند تحركها من الكليتين إلى المثانة.