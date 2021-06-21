بالفيديو.. العميد تركي المالكي: خفض أمريكا حضورها بالمنطقة لن يؤثر في قدراتنا الدفاعية

فهمي محمد (صدى):
أكد المتحدث الرسمي باسم تحالف دعم الشرعية في اليمن العميد تركي المالكي، اليوم الاثنين، أن خفض أمريكا حضورها بالمنطقة، لن يؤثر في القدرات الدفاعية بالمملكة.
وصرح العميد تركي المالكي، عقب اعتراض وتدمير أكبر عدد من الطائرات المسيرة المفخخة التي أطلقها الحوثيون تجاه المملكة، إن خفض واشنطن عدد بطاريات الصواريخ في المملكة لا يؤثر على قدرات المملكة الدفاعية.
وأوضح العميد "المالكي" أن "هناك تفاهما متينا مع حلفائنا حول التهديد في المنطقة، لدينا القدرة للدفاع عن بلدنا" .
وكانت واشنطن قد أعلنت الجمعة الماضية، أنها ستخفّض عدد جنودها وأنظمتها الدفاعية الجوية للشرق الأوسط في المملكة، بما في ذلك بطاريات صواريخ باتريوت وأنظمة ثاد المضادة للصواريخ.