بالفيديو.. رد فعل طريف من حارس مرمى تجاه حكم المباراة بعد فوز فريقه

وكالات (صدى):
أظهر مقطع فيديو لقطة طريفة ونادرة، كان بطلها حارس فريق توليما، وضحيتها حكم اللقاء الذي وضعه حارس المرمى في موقف محرج.
وبين الفيديو توجه الحارس ألفارو مونتيرو إلى حكم اللقاء فور الإعلان عن نهاية المباراة بفوز توليما بنتيجة 2-1، كارلوس أورتيغا، ليعانقه ومن ثم رفعه، تعبيرا عن فرحته بنهاية المواجهة التي كانت سعيدة لفريق توليما.
وظهر الحكم مستاء بشكل واضح من تصرف الحارس، لأن تأويله قد يسيء إلى صورة الحكم رغم خبرته الكبيرة في مجال التحكيم، ووضع الحكم يده في جيبه لإخراج البطاقة، ولكن لم يتضح ما إن كان قد أنذر الحارس أم أوهمه بذلك فقط.