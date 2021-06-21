نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

بالفيديو.. رد فعل طريف من حارس مرمى تجاه حكم المباراة بعد فوز فريقه

منذ ساعة
2366
بالفيديو.. رد فعل طريف من حارس مرمى تجاه حكم المباراة بعد فوز فريقه

وكالات (صدى):
أظهر مقطع فيديو لقطة طريفة ونادرة، كان بطلها حارس فريق توليما، وضحيتها حكم اللقاء الذي وضعه حارس المرمى في موقف محرج.

وبين الفيديو توجه الحارس ألفارو مونتيرو إلى حكم اللقاء فور الإعلان عن نهاية المباراة بفوز توليما بنتيجة 2-1، كارلوس أورتيغا، ليعانقه ومن ثم رفعه، تعبيرا عن فرحته بنهاية المواجهة التي كانت سعيدة لفريق توليما.

وظهر الحكم مستاء بشكل واضح من تصرف الحارس، لأن تأويله قد يسيء إلى صورة الحكم رغم خبرته الكبيرة في مجال التحكيم، ووضع الحكم يده في جيبه لإخراج البطاقة، ولكن لم يتضح ما إن كان قد أنذر الحارس أم أوهمه بذلك فقط.

حارس مرمي
حكم المباراة
فريق توليما

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

الله المستعان
أعوذ بالله من الخبث والخبائث
رااايق
لا حول ولا قوة إلا بالله ***
إنسان نقي❄
الحاقدون والحاسدون مرضى مقرفين ومقززين بمعنى الكلمة لا راحة لهم إلا بإيذاء الآخرين والتسلط على حياتهم! نعوذ بالله من بعض مرضى القلوب
ابو محمد 😎 ✍️
فعل خيراً ..
واحد منصف
هكذا يتعاملون مع المراة سؤال لو حدث هذا في بلد عربي ماذا يفول الاعلام في نفس البلد وكذلك في اعلام العالم

أخر الأخبار

مدرب تشيلي يفكر في الرحيل بسبب سلوك اللاعبين
مدرب تشيلي يفكر في الرحيل بسبب سلوك اللاعبين
منذ 3 دقائق 1075
الشورى يطالب وزارة التجارة بدراسة أسباب كثرة السجلات التجارية
الشورى يطالب وزارة التجارة بدراسة أسباب كثرة السجلات التجارية
منذ 7 دقائق 1153
بالفيديو.. وزير الرياضة يعلن إطلاق منصّة تراخيص الأندية والأكاديميات والصالات
بالفيديو.. وزير الرياضة يعلن إطلاق منصّة تراخيص الأندية والأكاديميات والصالات
منذ 42 دقيقة 1672
بالفيديو.. شاب يهاجم فتيات ويضربهن لتدخينهن النرجيلة
بالفيديو.. شاب يهاجم فتيات ويضربهن لتدخينهن النرجيلة
منذ 48 دقيقة 1246
«متحدث الصحة»: ‏التحورات في الفيروسات ومنها كورونا متوقع وأغلبها غير مؤثر
«متحدث الصحة»: ‏التحورات في الفيروسات ومنها كورونا متوقع وأغلبها غير مؤثر
منذ 53 دقيقة 1610
«الشورى» يؤجل التصويت على عدم إلزام المنشآت التجارية بالإغلاق في أوقات الصلاة
«الشورى» يؤجل التصويت على عدم إلزام المنشآت التجارية بالإغلاق في أوقات الصلاة
منذ ساعة 2368
الليمون يمنع تساقط الشعر بعد التعافي من كورونا
الليمون يمنع تساقط الشعر بعد التعافي من كورونا
منذ ساعة 1415
«التجارة» تشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد
«التجارة» تشهِّر بمُصدري شيكات دون رصيد
منذ ساعة 1756
بالفيديو.. رد فعل طريف من حارس مرمى تجاه حكم المباراة بعد فوز فريقه
بالفيديو.. رد فعل طريف من حارس مرمى تجاه حكم المباراة بعد فوز فريقه
منذ ساعة 2366
«الشورى» يطالب صندوق النفقة بالتوسع للتعريف عن رسالته ومشروعاته
«الشورى» يطالب صندوق النفقة بالتوسع للتعريف عن رسالته ومشروعاته
منذ ساعة 1736