عايض يوسف يسخر من تسريحة زوجته هبة الحسين: "كل شيء فيكي مشدود"

أميرة خالد (صدى):
نشرت الفنانة هبة الحسين، مقاطع فيديو عبر حسابها في سناب شات لتسريحة شعرها الجديدة، والتي بدت بشكل ضفيرة معقودة وسميكة، من بداية رأسها إلى آخر الشعر.
وبين الفيديو سخرية زوج هبة الحسين، عايض اليوسف من تسريحة زوجته وعلق قائلا: "تعالي خدي مصروف المدرسة.. وبعدين كل شيء فيكي مشدود حتى راسك مشدودة للخلف".
وعرضت هبة الحسين صورها وفيديوهاتها المختلفة بالضفيرة على زوجها وسألته عن رأيه في بعض الصور، ليعلق: "كأنك بتقولي اسحبني.. وإيش المغزى من الصورة دي"، لتضحك هبة الحسين على تعليقات زوجها.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو هبة الحسين وزوجها عايض يوسف على نطاق واسع حيث علق أحد المتابعين قائلا: "والله أشوف انها تسريحة حلوة ليه تضحكون عليها" و"جميلة بس مشدود زيادة حبتين"، بيننا قالت متابعة: "صراحة مو حلوة تسريحة الشعر فعلا زي ما قالك عايض رأيك كله مشدود معها مو بس الشعر".