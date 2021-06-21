نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

عايض يوسف يسخر من تسريحة زوجته هبة الحسين: "كل شيء فيكي مشدود"

منذ 33 دقيقة
853
2
عايض يوسف يسخر من تسريحة زوجته هبة الحسين: "كل شيء فيكي مشدود"

أميرة خالد (صدى):
نشرت الفنانة هبة الحسين، مقاطع فيديو عبر حسابها في سناب شات لتسريحة شعرها الجديدة، والتي بدت بشكل ضفيرة معقودة وسميكة، من بداية رأسها إلى آخر الشعر.

وبين الفيديو سخرية زوج هبة الحسين، عايض اليوسف من تسريحة زوجته وعلق قائلا: "تعالي خدي مصروف المدرسة.. وبعدين كل شيء فيكي مشدود حتى راسك مشدودة للخلف".

وعرضت هبة الحسين صورها وفيديوهاتها المختلفة بالضفيرة على زوجها وسألته عن رأيه في بعض الصور، ليعلق: "كأنك بتقولي اسحبني.. وإيش المغزى من الصورة دي"، لتضحك هبة الحسين على تعليقات زوجها.

وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو هبة الحسين وزوجها عايض يوسف على نطاق واسع حيث علق أحد المتابعين قائلا: "والله أشوف انها تسريحة حلوة ليه تضحكون عليها" و"جميلة بس مشدود زيادة حبتين"، بيننا قالت متابعة: "صراحة مو حلوة تسريحة الشعر فعلا زي ما قالك عايض رأيك كله مشدود معها مو بس الشعر".

 

تسريحة
هبة الحسين
عايض يوسف
ضفيرة

التعليقات

قرم
قرم عدد التعليقات : 63
منذ 8 دقائق
سبحان اللي حببها فيه.
كل شي مختلف بينهم لا شكل ولا طول ولا جسم .
لكن لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع ، ماشاء الله عليها.
لللل
لللل عدد التعليقات : 20
منذ دقيقتين
عايض مسخره

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

لللل
عايض مسخره
لللل
والله يابعض المدرسين حلال انك تدعسه بالسياره من الكره له
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة : ✍🏻🇸🇦✍🏻: مَلِيكَنا * سَلمَان * و * كلّنا * لِه * جنود * مُخلصة * أدّت...
قرم
سبحان اللي حببها فيه. كل شي مختلف بينهم لا شكل ولا طول ولا جسم . لكن لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع ، ماشاء الله...
قرم
ماشاءالله يا بخش يعني عمرك في الستينيات . الله يطول بعمرك.

أخر الأخبار

«الشورى» يطالب صندوق النفقة بالتوسع للتعريف عن رسالته ومشروعاته
«الشورى» يطالب صندوق النفقة بالتوسع للتعريف عن رسالته ومشروعاته
منذ 9 دقائق 1147
أبرز الأمراض التي يكشف عنها التبول المؤلم
أبرز الأمراض التي يكشف عنها التبول المؤلم
منذ 19 دقيقة 1380
بالفيديو.. العميد تركي المالكي: خفض أمريكا حضورها بالمنطقة لن يؤثر في قدراتنا الدفاعية
بالفيديو.. العميد تركي المالكي: خفض أمريكا حضورها بالمنطقة لن يؤثر في قدراتنا الدفاعية
منذ 23 دقيقة 1605
ضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة بالرياض
ضبط مخالفين لنظام البيئة يقومون بنقل الرمال وتجريف التربة بالرياض
منذ 29 دقيقة 1437
عايض يوسف يسخر من تسريحة زوجته هبة الحسين: "كل شيء فيكي مشدود"
عايض يوسف يسخر من تسريحة زوجته هبة الحسين: "كل شيء فيكي مشدود"
منذ 33 دقيقة 853
بالفيديو.. مستشار قانوني: تجاهل بعض البنوك للأعطال التقنية غير مبررة
بالفيديو.. مستشار قانوني: تجاهل بعض البنوك للأعطال التقنية غير مبررة
منذ 39 دقيقة 1628
بالفيديو.. فوائد ممارسة "اليوغا" على الصحة العامة للجسم
بالفيديو.. فوائد ممارسة "اليوغا" على الصحة العامة للجسم
منذ 43 دقيقة 1454
الجزيرة يحسم موقفه النهائي من انتقال مبخوت إلى الاتحاد
الجزيرة يحسم موقفه النهائي من انتقال مبخوت إلى الاتحاد
منذ 48 دقيقة 1947
إلهام الفضالة ترد على اتهامها بسرقة صورة مودل أجنبية
إلهام الفضالة ترد على اتهامها بسرقة صورة مودل أجنبية
منذ ساعة 747
جامعة جدة تعلن عن وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراه
جامعة جدة تعلن عن وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراه
منذ ساعة 1670