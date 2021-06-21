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5 نصائح لقائدي السيارات لتجنب مشاكل ارتفاع درجات الحرارة

منذ ساعة
1908
5 نصائح لقائدي السيارات لتجنب مشاكل ارتفاع درجات الحرارة

متابعة_أميرة خالد (صدى):
يشكو الكثير من قائدي السيارت من تأثير ارتفاع درجات الحرارة على الحالة الفنية الخاصة بمنظومة التبريد للسيارة أو المنطقة الواقعة اسفل غطاء المحرك، أو سخونة قمرة القيادة من الداخل، حيث يرجع الامر في هذه المشكلات إلى عدة نقاط مهمة.

وسلط تقرير الضوء على أفضل النصائح لقائدي السيارات للهروب من مشكلات ارتفاع درجات الحرارة وهي .

1 – فحص الردياتير

يجب فحص "الردياتير" بعناية شديدة، لتجنب حدوث بعض التسريباب الخاصة بالانابيب الخارجية، أو وجود بعض الثقوب التي تؤثر على أدائه الفني، كما يجب أن نتأكد من سلامة غطاء الردياتير و اغلاقه باحكام، حتى لا تتغير درجات الحرارة الخاصة بالسيارة.

2 – دورة التبريد

يجب غسيل دورة التبريد من وقت إلى اخر، للحصول على مستوى افضل من التبريد، بالاضافة إلى إزالة عوامل الصدأ في حالة تواجدها، و يفضل أن نستخدم المياه الخضراء و التي تمنح الأفضلية لمنظومة التبريد بدلًا من المياه العادية، كما يجب أن نطمئن على مستوى المياه الوقاعة داخل قربة التبريد البلاستيكية الجانبية.

3- مروحة السيارة

لابد من أختبار أداء مروحة التبريد و التأكد من سلامتها و عملها بطريقة ديناميكية صحيحة، و ذلك لكي يصل الهواء بطريقة صحيحة لانعاش منظومة التبريد.

4 – اماكن الاصطفاف الصحيحة

يفضل أن تكون عملية الاصطفاف بعيدة تمامًا عن أشعة الشمس المباشرة، و التي تؤثر على درجة حرارة مقصورة القيادة.

5 – غطاء العازل

لابد من اقتناء غطاء السيارة العازل للحرارة، أو شماسات الزجاج، و التي تحد من ارتفاع درجة الحرارة داخل قمرة القيادة، و ذلك لكي نتمتع بأجواء مثالية و صيف رائع، و درجات حرارة مثالية أيضا.

ارتفاع درجات الحرارة
الردياتير
دورة التبريد

التعليقات

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أحدث التعليقات

لللل
عايض مسخره
لللل
والله يابعض المدرسين حلال انك تدعسه بالسياره من الكره له
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة : ✍🏻🇸🇦✍🏻: مَلِيكَنا * سَلمَان * و * كلّنا * لِه * جنود * مُخلصة * أدّت...
قرم
سبحان اللي حببها فيه. كل شي مختلف بينهم لا شكل ولا طول ولا جسم . لكن لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع ، ماشاء الله...
قرم
ماشاءالله يا بخش يعني عمرك في الستينيات . الله يطول بعمرك.

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