بالفيديو.. فوائد ممارسة "اليوغا" على الصحة العامة للجسم

أميرة خالد (صدى):
أوضحت مدربة يوغا متقدمة، لميس الصديقي، فوائد ممارسة رياضة اليوغا على الصحّة العامّة للجسم.
وذكرت المدربة خلال حديثها في برنامج " صباحكم_SBC " إن هذا النوع من الرياضة يحسن من الدورة الدموية للجسم،و التنفس بشكل أحسن يكون بعيد عن التفكير، تقوية الجسم وتقوية العضلات.
وأضاف : كما تساعد على الابتعاد عن آلام الظهر والانزلاق لغضروفي، حيث يمكن الجلوس على كرسي لتطبيق الوضعيات.
وأشارت إلى أنه لا يُنصح بممارسة اليوغا الحارّة لمن يعانون من آلام المفاصل، حيث أنها خطر إذا ارتفعت ضربات القلب، ولذلك يجب الابتعاد عنها.