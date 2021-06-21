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بالفيديو.. فوائد ممارسة "اليوغا" على الصحة العامة للجسم

منذ 43 دقيقة
1454
بالفيديو.. فوائد ممارسة "اليوغا" على الصحة العامة للجسم

أميرة خالد (صدى):
أوضحت مدربة يوغا متقدمة، لميس الصديقي، فوائد ممارسة رياضة اليوغا على الصحّة العامّة للجسم.

وذكرت المدربة خلال حديثها في برنامج " صباحكم_SBC " إن هذا النوع من الرياضة يحسن من الدورة الدموية للجسم،و التنفس بشكل أحسن يكون بعيد عن التفكير، تقوية الجسم وتقوية العضلات.

وأضاف : كما تساعد على الابتعاد عن آلام الظهر والانزلاق لغضروفي، حيث يمكن الجلوس على كرسي لتطبيق الوضعيات.

وأشارت إلى أنه لا يُنصح بممارسة اليوغا الحارّة لمن يعانون من آلام المفاصل، حيث أنها خطر إذا ارتفعت ضربات القلب، ولذلك يجب الابتعاد عنها.

رياضة
اليوغا
مدربة
المفاصل
لميس الصديقي

التعليقات

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أحدث التعليقات

لللل
عايض مسخره
لللل
والله يابعض المدرسين حلال انك تدعسه بالسياره من الكره له
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة : ✍🏻🇸🇦✍🏻: مَلِيكَنا * سَلمَان * و * كلّنا * لِه * جنود * مُخلصة * أدّت...
قرم
سبحان اللي حببها فيه. كل شي مختلف بينهم لا شكل ولا طول ولا جسم . لكن لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع ، ماشاء الله...
قرم
ماشاءالله يا بخش يعني عمرك في الستينيات . الله يطول بعمرك.

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