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طرح خدمة قبول المدفوعات باستخدام الأجهزة الذكية

منذ 29 دقيقة
1532
طرح خدمة قبول المدفوعات باستخدام الأجهزة الذكية

الرياض (صدى):
أطلقت "المدفوعات السعودية"، بالشراكة مع Visa العالمية، الرائدة في مجال تكنولوجيا المدفوعات الرقمية، خدمة "قبول المدفوعات باستخدام الأجهزة الذكية" وهي خدمة دفع رقمية مبتكرة باستخدام الأجهزة الذكية، ذات كفاءة عالية ومنخفضة التكلفة.

وأوضحت أنه سيتم تفعيل الخدمة عبر نظام المدفوعات الوطني "مدى"؛ حيث توفر الخدمة حلول دفع رقمية لتمكين التجار، وبخاصة من فئة الأعمال الصغيرة ومتناهية الصغر، لقبول المدفوعات عبر أجهزتهم الذكية باستخدام تقنية الاتصال قريب المدى (NFC)، مما يوفر عليهم الاستثمار في أجهزة نقاط بيع إضافية منفصلة.

ويعتبر إطلاق هذه الخدمة قفزة جديدة لقطاع المدفوعات في المملكة باتجاه تحقيق أهداف رؤيتها 2030 في هذا المجال، عبر تسريع التحول إلى مجتمع أقل اعتماداً على النقد، وسوف تعزز هذه الخطوة جهود البنك المركزي السعودي "ساما" و"المدفوعات السعودية" التابعة له، في زيادة عدد المستفيدين من حلول التكنولوجيا الرقمية الجديدة للمدفوعات وتعزيز مستويات الشمول المالي عموماً.

ساما
البنك المركزي
أجهزة ذكية
المدفوعات السعودية
Visa العالمية

التعليقات

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أحدث التعليقات

رااايق
أيش عندها لوك جديد ونظرات كأنها شاشات بلازما أو LCD ** ههههههههههههههه
رااايق
أعتقد ما جاها هذا تبول اللا إرادي ** الا بسبب سوء المعاملة أو التفريق بينها و بين أقرانها *** أصلاً وجه الأم يجيب أكتئاب...
رااايق
يعني لو الأخ أو الأب بلغوا عن تغيب أبنتهم عن المنزل قد يكون بلاغ كيدي ***!!! أقول روح أزرع فجل بحوش البيت بس ****...
fares
مافي اجمل الصداقة القديمة كانو على قلب واحد
الملل
ارجوا من الاخ السفر الي جورجيا وهناك تعرف انك كنت غلطان من البدايه

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