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بالفيديو.. مستشار قانوني: تجاهل بعض البنوك للأعطال التقنية غير مبررة

منذ 31 دقيقة
1569
بالفيديو.. مستشار قانوني: تجاهل بعض البنوك للأعطال التقنية غير مبررة

الرياض (صدى):
أكد المستشار القانوني والمحكم القضائي، محمد الوهيبي، اليوم الاثنين، أن تجاهل بعض البنوك للأعطال التقنية غير مبررة ويجب عليها التوضيح.

وقال محمد الوهيبي، أن "من أمن العقوبة أساء الأدب" لافتًا إلى أن هذا ما نلاحظه في بعض البنوك في التعامل مع الإشكاليات التي تحدث مع العميل الذي هو صاحب حق، من تجاهل وعدم اهتمام أو إصدار بيان توضيحي والاعتذار عن الأعطال.

وأوضح المستشار القانوني، أن المملكة أنظمتها وإجراءات التقاضي فيها قائمة على الشريعة الإسلامية التي كفلت حقوق كل من تضرر وكل من يستطيع إثبات الضرر الذي وقع عليه.

وأشار "الوهيبي" إلى أنه إذا كان هناك بالفعل خسائر من الأعطال التقنية في المحافظ الاستثمارية يستطيع المتضرر إثباتها فيحق له طلب تعويض عن الأضرار التي نتجت عن هذا التعطل، فيما يجب أن يكون هناك نظامًا بديلًا ليحل محل النظام العطل حال وقع العطل الفني، بينما تقديم الشكاوي يكون عن طريق البنك المركزي.

البنوك
سوق الأسهم
مستشار قانوني
الأعطال التقنية
المحافظ الاستثمارية

التعليقات

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أحدث التعليقات

لللل
عايض مسخره
لللل
والله يابعض المدرسين حلال انك تدعسه بالسياره من الكره له
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة : ✍🏻🇸🇦✍🏻: مَلِيكَنا * سَلمَان * و * كلّنا * لِه * جنود * مُخلصة * أدّت...
قرم
سبحان اللي حببها فيه. كل شي مختلف بينهم لا شكل ولا طول ولا جسم . لكن لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع ، ماشاء الله...
قرم
ماشاءالله يا بخش يعني عمرك في الستينيات . الله يطول بعمرك.

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