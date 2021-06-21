بالفيديو.. مستشار قانوني: تجاهل بعض البنوك للأعطال التقنية غير مبررة

الرياض (صدى):
أكد المستشار القانوني والمحكم القضائي، محمد الوهيبي، اليوم الاثنين، أن تجاهل بعض البنوك للأعطال التقنية غير مبررة ويجب عليها التوضيح.
وقال محمد الوهيبي، أن "من أمن العقوبة أساء الأدب" لافتًا إلى أن هذا ما نلاحظه في بعض البنوك في التعامل مع الإشكاليات التي تحدث مع العميل الذي هو صاحب حق، من تجاهل وعدم اهتمام أو إصدار بيان توضيحي والاعتذار عن الأعطال.
وأوضح المستشار القانوني، أن المملكة أنظمتها وإجراءات التقاضي فيها قائمة على الشريعة الإسلامية التي كفلت حقوق كل من تضرر وكل من يستطيع إثبات الضرر الذي وقع عليه.
وأشار "الوهيبي" إلى أنه إذا كان هناك بالفعل خسائر من الأعطال التقنية في المحافظ الاستثمارية يستطيع المتضرر إثباتها فيحق له طلب تعويض عن الأضرار التي نتجت عن هذا التعطل، فيما يجب أن يكون هناك نظامًا بديلًا ليحل محل النظام العطل حال وقع العطل الفني، بينما تقديم الشكاوي يكون عن طريق البنك المركزي.