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إلهام الفضالة ترد على اتهامها بسرقة صورة مودل أجنبية

منذ ساعة
747
إلهام الفضالة ترد على اتهامها بسرقة صورة مودل أجنبية

خالد الظفيري (صدى):
علقت الفنانة الكويتية إلهام الفضالة على الاتهامات التي وجهت لها بسرقة صورة موديل أجنبية وتزييفها.

وأوضحت إلهام الفضالة أن الصورة ليست هي من قامت بتصميمها بل إنها نشرتها بعدما تلقتها من أحد حسابات معجبيها

وقالت : "تسرق وتبدل مرة وحدة يا ربي غباء من الصبح ما لنا خلق زين ليش شلتي توقيع الفانز يا ربي شسوى بالعقول الناقصة هللا يكملكم بعقلكم".

وأضافت: "عموما الفانزات دايما يصممون وينشرون وانا احب تصميماتهم وانشر لهم، تسرق ها يا مال عوار

."البطن

وذكر الحساب الذي قام بتصميم الصورة، أن الفنانة الكويتية إلهام قامت بنشر الصورة على حسابها ”بنية تواضعها مع فانزاتها“، وطلب من المتابعين ضرورة فهم القصة أولا.

موديل
إلهام فضالة
فانز
فضالة

التعليقات

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أحدث التعليقات

لللل
عايض مسخره
لللل
والله يابعض المدرسين حلال انك تدعسه بالسياره من الكره له
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة : ✍🏻🇸🇦✍🏻: مَلِيكَنا * سَلمَان * و * كلّنا * لِه * جنود * مُخلصة * أدّت...
قرم
سبحان اللي حببها فيه. كل شي مختلف بينهم لا شكل ولا طول ولا جسم . لكن لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع ، ماشاء الله...
قرم
ماشاءالله يا بخش يعني عمرك في الستينيات . الله يطول بعمرك.

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