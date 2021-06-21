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جامعة جدة تعلن عن وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراه

منذ ساعة
1661
جامعة جدة تعلن عن وظائف أكاديمية لحملة الدكتوراه

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت جامعة جدة مُمثلة في الإدارة العامة للموارد البشرية توفر وظائف أكاديمية شاغرة لكلا الجنسين، لحملة الدكتوراه في العديد من التخصصات للعمل بمسمى "أستاذ مساعد"، للعام الجامعي 1443هـ .

وتشمل التخصصات الأنسجة والخلايا (للرجال)، وعلم وظائف الأعضاء (للرجال)، وإدارة سلسلة الإمداد (للرجال والنساء)، وقانون عام (للنساء)، والنشاط البدني (للنساء)، والإدارة الرياضية (للنساء) .

ودعت الجامعة الراغبين في التقديم ومعرفة الشروط العامة إلى الدخول على موقع الجامعة في موعد أقصاه الـ 13 من شهر ذو القعدة الجاري.

جامعة جدة
الدكتوراه
وظائف أكاديمية

التعليقات

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أحدث التعليقات

لللل
عايض مسخره
لللل
والله يابعض المدرسين حلال انك تدعسه بالسياره من الكره له
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة : ✍🏻🇸🇦✍🏻: مَلِيكَنا * سَلمَان * و * كلّنا * لِه * جنود * مُخلصة * أدّت...
قرم
سبحان اللي حببها فيه. كل شي مختلف بينهم لا شكل ولا طول ولا جسم . لكن لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع ، ماشاء الله...
قرم
ماشاءالله يا بخش يعني عمرك في الستينيات . الله يطول بعمرك.

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