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صورة جميلة للطابور الصباحي في مدرسة بمكة قبل 37 عام
منذ ساعة
1171
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مكة المكرمة
الطلاب
الطابور الصباحي
خبر في صورة
التعليقات
د محمد ماجد بخش
عدد التعليقات : 13585
منذ 42 دقيقة
مافي عندكم صورة قبل ٥٥ عاما من مدرسة الخانسة الابتدائية
كان الصف الأول على الحنبل. طبعا كانت آخر سنة في مرحلة الدراسة على الحنابل
قرم
عدد التعليقات : 63
منذ 4 دقائق
ماشاءالله يا بخش
يعني عمرك في الستينيات .
الله يطول بعمرك.
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أحدث التعليقات
لللل
عايض مسخره
لللل
والله يابعض المدرسين حلال انك تدعسه بالسياره من الكره له
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة : ✍🏻🇸🇦✍🏻: مَلِيكَنا * سَلمَان * و * كلّنا * لِه * جنود * مُخلصة * أدّت...
قرم
سبحان اللي حببها فيه. كل شي مختلف بينهم لا شكل ولا طول ولا جسم . لكن لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع ، ماشاء الله...
قرم
ماشاءالله يا بخش يعني عمرك في الستينيات . الله يطول بعمرك.
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