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«الصحة» تعتزم التعاقد مع شركة تقنية لدعم مراقبة السموم

منذ ساعة
1694
«الصحة» تعتزم التعاقد مع شركة تقنية لدعم مراقبة السموم

الرياض (صدى):
كشفت مصادر، أن وزارة الصحة تعتزم التعاقد مع شركة متخصصة في تقنية المعلومات، لتطوير ودعم المنصة الرقمية "أوتار" الخاصة بمراكز مراقبة السموم بالوزارة، في 13 منطقة بالمملكة.

وأوضحت أن ذلك لرفع مستوى الاستفادة من التقنيات المتقدمة لحالات التسمم كافة، وتحديد المسؤوليات بشكل يضمن السرية والجودة العالية في الأداء، إلى جانب الحد من انتشار المخدرات والمؤثرات العقلية المختلفة، بحسب "الوطن" .

وتهدف منصة "أوتار" إلى الوصول السريع لكافة معلومات الأدوية والسموم ونتائج التحاليل التي تعزز من دقة التشخيص في حالات الطوارئ، كما أنها تواكب أحدث التقنيات في تشفير المعلومات وتتبع العينات.

وزارة الصحة
مكافحة المخدرات
مراكز مراقبة السموم
منصة أوتار

التعليقات

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أحدث التعليقات

لللل
عايض مسخره
لللل
والله يابعض المدرسين حلال انك تدعسه بالسياره من الكره له
الحربي
بِسْم الله الرحْمن الرحيم الصراحة * راحة : ✍🏻🇸🇦✍🏻: مَلِيكَنا * سَلمَان * و * كلّنا * لِه * جنود * مُخلصة * أدّت...
قرم
سبحان اللي حببها فيه. كل شي مختلف بينهم لا شكل ولا طول ولا جسم . لكن لولا اختلاف الاذواق لبارت السلع ، ماشاء الله...
قرم
ماشاءالله يا بخش يعني عمرك في الستينيات . الله يطول بعمرك.

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