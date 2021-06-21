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الإمارات تعرب عن إدانتها لمحاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

منذ 40 دقيقة
1604
الإمارات تعرب عن إدانتها لمحاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة

أبو ظبي (صدى):
أعربت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط بالمملكة العربية السعودية، من خلال طائرة مفخخة بدون طيار اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان لها، أن استمرار هذه الهجمات الإرهابية لجماعة الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية، داعيةً المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف فوري وحاسم لوقف هذه الأعمال المتكررة التي تستهدف المنشآت الحيوية والمدنية وأمن المملكة.

وجددت الإمارات تضامنها الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات الإرهابية، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها، ودعمها في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها وسلامة أراضيها .

وشدد البيان على أن أمن الإمارات وأمن المملكة العربية السعودية كل لا يتجزأ وأن أي تهديد أو خطر يواجه المملكة تعتبره الإمارات تهديداً لمنظومة الأمن والاستقرار فيها.

خميس مشيط
المملكة
الإمارات
ميليشيا الحوثي الإرهابية
طائرة مفخخة

التعليقات

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أحدث التعليقات

معزي
هب يوجهها
نجاة محمد
هههههههههههههههههههههههههههههههه هلا بالزول هم حايمتون علية و هو اعطاهم بمبة و خليك انت من نصرك اللي ما انتصر
لا يهمونك انا مجنونك
شلة ابو خرقة مصدقين انهم متنفذين الإتحاد السعودي ومستمرين في نشر خرقهم بالقنوات وقصاصاتهم بالمنابر متناسين ان وزير الرياصة فيصل الله يرحمة جدة والله...
لا يهمونك انا مجنونك
كلاب تنبح والنباح لا يوقف القافلة
لا يهمونك انا مجنونك
شبية الريح رجل بدولة الله يحفظة

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