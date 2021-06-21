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بالفيديو.. جون باغانو: مشروع "أمالا السعودية" يتميز بالتضاريس والكهوف

منذ 30 دقيقة
1502
بالفيديو.. جون باغانو: مشروع "أمالا السعودية" يتميز بالتضاريس والكهوف

الرياض (صدى):
كشف الرئيس التنفيذي لشركة تطوير البحر الأحمر، جون باغانو، أن مشروع "أمالا السعودية" يتمتع بتضاريس مذهلة وكهوف رائعة.

وقال " باغونا " خلال استضافته في برنامج "في العلن" المذاع على قناة السعودية، إن مشروع " أمالا السعودية " هو وجهة سياحية أخرى تقع 200 كيلو متر من مشروع البحر الأحمر.

وأضاف أنه يختلف عن مشروع البحر الأحمر بالتضاريس الخلابة وتتمتع بقاعدة جميلة وكهوف وجبال، قائلًا : إذا كنت ترغب في إجازة بهدف التعافي والصحة فأمالا هي الوجهة المناسبة.

وكان جون باغانو، قد أكد على أن قدرة استيعاب مطار مشروع البحر الأحمر مليون راكب في السنة، وسيتم افتتاحه جزئيًا في نهاية 2022.

البحر الأحمر
كهوف
جون
أمالا

التعليقات

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أحدث التعليقات

معزي
هب يوجهها
نجاة محمد
هههههههههههههههههههههههههههههههه هلا بالزول هم حايمتون علية و هو اعطاهم بمبة و خليك انت من نصرك اللي ما انتصر
لا يهمونك انا مجنونك
شلة ابو خرقة مصدقين انهم متنفذين الإتحاد السعودي ومستمرين في نشر خرقهم بالقنوات وقصاصاتهم بالمنابر متناسين ان وزير الرياصة فيصل الله يرحمة جدة والله...
لا يهمونك انا مجنونك
كلاب تنبح والنباح لا يوقف القافلة
لا يهمونك انا مجنونك
شبية الريح رجل بدولة الله يحفظة

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