سعود الطبية تنصح بتغيير الكمامة عند التعرق

متابعة- أميرة خالد (صدى):
نصحت مدينة الملك سعود الطبية ممثلة بإدارة طب الأسرة بتغيير الكمامة بمجرد أن تصبح رطبة من التعرق مع ارتفاع درجات الحرارة .
وأوضح استشاري طب الأسرة والمجتمع الدكتور أكرم الحازمي أنه لابد من تغيير الكمامة بمجرد أن تصبح رطبة من التعرق وهو الأمر المجدي مع الكمامات الورقية ذات الاستخدام الواحد التي يمكن التخلص منها بعد استعمالها لمرة واحدة، أما الكمامات القماشية التي يمكن استعمالها أكثر من مرة فيتعين دائمًا حمل كمامة بديلة لتغييرها عند التعرق
وقال الاستشاري أن الرطوبة تحت الكمامة في الأيام الحارة تشكل بيئة خصبة لتكاثر البكتيريا، كما تقلل الرطوبة من فائدة الكمامة للحماية من العدوى، ودعا إلى تعقيم الكمامات قبل كل استخدام والابتعاد عن مواد التجميل عند ارتداء الكمامة في فترة الصيف لأنها تتسبب في سد مسام البشرة عند تفاعلها مع العرق تحت الكمامة.
وأضاف أنه من الأفضل أن تتكون الكمامة من عدة طبقات لزيادة الحماية وعوضًا عن طبقة واحدة سميكة من الممكن البحث عن كمامات بطبقات متعددة رفيعة، والمحافظة على إبقاء الجسم رطبًا وتناول كميات كافية من الماء