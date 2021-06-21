نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

تعيين عمر حريري رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للموانئ

منذ 49 دقيقة
1878
تعيين عمر حريري رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للموانئ

الرياض (صدى):
وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ على تعيين عمر بن طلال حريري، رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للموانئ، وذلك ابتداءً من 1 يوليو 2021.

ويمتلك حريري خبرة تمتد لنحو 18 عاماً تقلد خلالها العديد من المناصب القيادية في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية.

وكان حريري يشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للشحن والشركة السعودية للخدمات اللوجستية (سال) منذ العام 2018م، وعمل على تطوير وتنفيذ استراتيجية المجموعة بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030، وشغل منصب الرئيس التنفيذي لشركة فيديكس اكسبريس، ومنصب نائب الرئيس للقطاع التجاري بالمملكة العربية السعودية بشركة دي. إتش. إل اكسبريس.

ويتولى حريري عضوية العديد من مجالس الإدارة واللجان في كل من؛ استشارات اتحاد النقل الجوي الدولي (IATA)، ولجنة سكاي تيم للشحن، والشركة السعودية للخدمات الأرضية، ولجنة التعيين والمكافأة بالشركة السعودية للخدمات الأرضية، ولجنة اللوجستيات بالغرفة التجارية بجدة، كما يرأس مجلس إدارة تحالف سكاي تيم للشحن.

الهيئة العامة للموانئ
عمر بن طلال حريري
رئيسًا تنفيذيًا

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

معزي
هب يوجهها
نجاة محمد
هههههههههههههههههههههههههههههههه هلا بالزول هم حايمتون علية و هو اعطاهم بمبة و خليك انت من نصرك اللي ما انتصر
لا يهمونك انا مجنونك
شلة ابو خرقة مصدقين انهم متنفذين الإتحاد السعودي ومستمرين في نشر خرقهم بالقنوات وقصاصاتهم بالمنابر متناسين ان وزير الرياصة فيصل الله يرحمة جدة والله...
لا يهمونك انا مجنونك
كلاب تنبح والنباح لا يوقف القافلة
لا يهمونك انا مجنونك
شبية الريح رجل بدولة الله يحفظة

أخر الأخبار

بالفيديو.. معلم يلتقي بطلابه بعد أعوام عديدة في أحد رفيدة
بالفيديو.. معلم يلتقي بطلابه بعد أعوام عديدة في أحد رفيدة
منذ 5 دقائق 1112
بالفيديو.. جون باغانو: مشروع "أمالا السعودية" يتميز بالتضاريس والكهوف
بالفيديو.. جون باغانو: مشروع "أمالا السعودية" يتميز بالتضاريس والكهوف
منذ 30 دقيقة 1500
سعود الطبية تنصح بتغيير الكمامة عند التعرق
سعود الطبية تنصح بتغيير الكمامة عند التعرق
منذ 35 دقيقة 1491
الإمارات تعرب عن إدانتها لمحاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة
الإمارات تعرب عن إدانتها لمحاولة الحوثيين استهداف خميس مشيط بطائرة مفخخة
منذ 40 دقيقة 1602
بالفيديو.. هيئة الزكاة والضريبة توضح أهداف تطبيق الفوترة الإلكترونية
بالفيديو.. هيئة الزكاة والضريبة توضح أهداف تطبيق الفوترة الإلكترونية
منذ 45 دقيقة 1719
تعيين عمر حريري رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للموانئ
تعيين عمر حريري رئيسًا تنفيذيًا للهيئة العامة للموانئ
منذ 49 دقيقة 1878
امرأة تعثر على آثار جثة قتيل أسفل سجادتها
امرأة تعثر على آثار جثة قتيل أسفل سجادتها
منذ 54 دقيقة 862
آمال ماهر تتراجع عن اعتزال الغناء: "مررت بظروف نفسية سيئة"
آمال ماهر تتراجع عن اعتزال الغناء: "مررت بظروف نفسية سيئة"
منذ ساعة 1048
خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكياً بترقية وتعيين 15 قاضيًا بديوان المظالم
خادم الحرمين يصدر أمرًا ملكياً بترقية وتعيين 15 قاضيًا بديوان المظالم
منذ ساعة 1666
نائب وزير الدفاع: تدشين ولي العهد لمشاريع سكنية وطبية انعكاسا لدعمه اللامحدود
نائب وزير الدفاع: تدشين ولي العهد لمشاريع سكنية وطبية انعكاسا لدعمه اللامحدود
منذ ساعة 1921