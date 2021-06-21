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آمال ماهر تتراجع عن اعتزال الغناء: "مررت بظروف نفسية سيئة"

منذ ساعة
1108
آمال ماهر تتراجع عن اعتزال الغناء: "مررت بظروف نفسية سيئة"

القاهرة (صدى):
تراجعت الفنانة المصرية، آمال ماهر عن قرار اعتزال الغناء، كاشفة عبر منشور على صفحتها الشخصية في "فيسبوك"، عن أسباب اتخاذها لقرار الاعتزال.

وتوجهت آمال ماهر برسالة إلى جمهورها موضحة حيثيات هذه القرارات، قائلة "جمهوري الحبيب، أحب أن أشكركم لوقوفكم بجانبي، وأحببت أن أوضح بعد أن سمعت الكثير من اللغط، ولقد مررت بظروف نفسية سيئة بعد وفاة عمتي الحبيبة، وكانت قريبة إلى قلبي..وأيضا ظروف فسخ خطبتي، مما اثر علي حالتي النفسية ودفعني لاتخاذ قرار الاعتزال".

وأضافت: "لذلك أحببت أن أوضح حقيقة موقفي، وأشكركم من كل قلبي علي سؤالكم المستمر عني للاطمئنان علي، وإن شاء الله بعد أن تتحسن نفسيتي، ألتقي بكم".

آمال ماهر
اعتزال الغناء
ظروف نفسية
قرار الاعتزال

التعليقات

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أحدث التعليقات

معزي
هب يوجهها
نجاة محمد
هههههههههههههههههههههههههههههههه هلا بالزول هم حايمتون علية و هو اعطاهم بمبة و خليك انت من نصرك اللي ما انتصر
لا يهمونك انا مجنونك
شلة ابو خرقة مصدقين انهم متنفذين الإتحاد السعودي ومستمرين في نشر خرقهم بالقنوات وقصاصاتهم بالمنابر متناسين ان وزير الرياصة فيصل الله يرحمة جدة والله...
لا يهمونك انا مجنونك
كلاب تنبح والنباح لا يوقف القافلة
لا يهمونك انا مجنونك
شبية الريح رجل بدولة الله يحفظة

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