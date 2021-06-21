آمال ماهر تتراجع عن اعتزال الغناء: "مررت بظروف نفسية سيئة"

القاهرة (صدى):
تراجعت الفنانة المصرية، آمال ماهر عن قرار اعتزال الغناء، كاشفة عبر منشور على صفحتها الشخصية في "فيسبوك"، عن أسباب اتخاذها لقرار الاعتزال.
وتوجهت آمال ماهر برسالة إلى جمهورها موضحة حيثيات هذه القرارات، قائلة "جمهوري الحبيب، أحب أن أشكركم لوقوفكم بجانبي، وأحببت أن أوضح بعد أن سمعت الكثير من اللغط، ولقد مررت بظروف نفسية سيئة بعد وفاة عمتي الحبيبة، وكانت قريبة إلى قلبي..وأيضا ظروف فسخ خطبتي، مما اثر علي حالتي النفسية ودفعني لاتخاذ قرار الاعتزال".
وأضافت: "لذلك أحببت أن أوضح حقيقة موقفي، وأشكركم من كل قلبي علي سؤالكم المستمر عني للاطمئنان علي، وإن شاء الله بعد أن تتحسن نفسيتي، ألتقي بكم".