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نائب وزير الدفاع: تدشين ولي العهد لمشاريع سكنية وطبية انعكاسا لدعمه اللامحدود

منذ ساعة
1921
نائب وزير الدفاع: تدشين ولي العهد لمشاريع سكنية وطبية انعكاسا لدعمه اللامحدود

الرياض (صدى):
أكد نائب وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان، أن تدشين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لعدد من المشاريع السكنية والطبيَّة يأتي انعكاساً لتوجيهات سموه ودعمه اللامحدود لمنسوبي وزارة الدفاع.

وقال الأمير خالد بن سلمان: "‏تدشين سمو سيدي ولي العهد لعدد من المشاريع السكنية والطبيَّة، يأتي انعكاساً لتوجيهات سموه ودعمه اللامحدود لتوفير جميع الاحتياجات السكنية لمنسوبي وزارة الدفاع، وذويهم، وتطوير الرعاية الصحية الشاملة، والمتكاملة في مستشفيات القوات المسلحة" .

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد دشن 8 مشروعات سكنيّة، وطبيَّة لمنسوبي وزارة الدفاع في عدد من مناطق المملكة، وذلك ضمن المشروعات التنموية الجديدة التي نفَّذتها وأنجزتها الوزارة مؤخراً بتكلفة إجمالية بلغت أكثر من أربعة مليارات ريال.

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ولي العهد
مشروعات
وزارة الدفاع
الأمير خالد بن سلمان

التعليقات

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أحدث التعليقات

معزي
هب يوجهها
نجاة محمد
هههههههههههههههههههههههههههههههه هلا بالزول هم حايمتون علية و هو اعطاهم بمبة و خليك انت من نصرك اللي ما انتصر
لا يهمونك انا مجنونك
شلة ابو خرقة مصدقين انهم متنفذين الإتحاد السعودي ومستمرين في نشر خرقهم بالقنوات وقصاصاتهم بالمنابر متناسين ان وزير الرياصة فيصل الله يرحمة جدة والله...
لا يهمونك انا مجنونك
كلاب تنبح والنباح لا يوقف القافلة
لا يهمونك انا مجنونك
شبية الريح رجل بدولة الله يحفظة

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