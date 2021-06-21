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امرأة تعثر على آثار جثة قتيل أسفل سجادتها

منذ ساعة
925
امرأة تعثر على آثار جثة قتيل أسفل سجادتها

متابعة- أميرة خالد (صدى):
عثرت امرأة على أثر جثة قتيل على الخشب أسفل سجادتها، لتشارك الموقف المرعب مع متابعيها عبر تطبيق "تيك توك".

وقالت المرأة في سخرية وخوف: "هذا رائع.. كل شيء على ما يرام"؛ حيث أزاحت سجادتها لتظهر ما يبدو أنها علامات واضحة لمسرح جريمة قديم مخطوط على الأرض.

وجاء ذلك بإلإضافة إلى كلمة "القضية رقم 091101" مكتوبة بجانب أثر الجثة بقلم أسود، فيما كانت الأرضية خشنة مختلفة اللون، كما لو تم تنظيفها سابقا بشكل مكثف؛ لتعلق المرأة: "لم يزعجني معرفة وجود شخص مقتول سابقا في منزلي الجديد، لكن تخيل الرعب الذي شعرت به عندما أزحت السجادة ووجدت هذا".

جريمة
قتل
سجادة
جثة قتيل

التعليقات

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أحدث التعليقات

معزي
هب يوجهها
نجاة محمد
هههههههههههههههههههههههههههههههه هلا بالزول هم حايمتون علية و هو اعطاهم بمبة و خليك انت من نصرك اللي ما انتصر
لا يهمونك انا مجنونك
شلة ابو خرقة مصدقين انهم متنفذين الإتحاد السعودي ومستمرين في نشر خرقهم بالقنوات وقصاصاتهم بالمنابر متناسين ان وزير الرياصة فيصل الله يرحمة جدة والله...
لا يهمونك انا مجنونك
كلاب تنبح والنباح لا يوقف القافلة
لا يهمونك انا مجنونك
شبية الريح رجل بدولة الله يحفظة

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