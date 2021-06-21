امرأة تعثر على آثار جثة قتيل أسفل سجادتها

متابعة- أميرة خالد (صدى):
عثرت امرأة على أثر جثة قتيل على الخشب أسفل سجادتها، لتشارك الموقف المرعب مع متابعيها عبر تطبيق "تيك توك".
وقالت المرأة في سخرية وخوف: "هذا رائع.. كل شيء على ما يرام"؛ حيث أزاحت سجادتها لتظهر ما يبدو أنها علامات واضحة لمسرح جريمة قديم مخطوط على الأرض.
وجاء ذلك بإلإضافة إلى كلمة "القضية رقم 091101" مكتوبة بجانب أثر الجثة بقلم أسود، فيما كانت الأرضية خشنة مختلفة اللون، كما لو تم تنظيفها سابقا بشكل مكثف؛ لتعلق المرأة: "لم يزعجني معرفة وجود شخص مقتول سابقا في منزلي الجديد، لكن تخيل الرعب الذي شعرت به عندما أزحت السجادة ووجدت هذا".