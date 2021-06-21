ظهور سلالة جديدة لفيروس كورونا بالهند

نيودلهي (صدى):
اكتشفت سلطات ولاية ماهاراشترا الهندية، 20 حالة إصابة بسلالة جديدة من فيروس كورونا المستجد يطلق عليها اسم "دلتا بلس" (B.1.617.2.1).
وأوضح الدكتور ت ب لاهان رئيس مديرية التعليم والبحث الطبي بالهند، في حديث تلفزيوني أنه تم اكتشاف دلتا بلس في مدن نافي مومباي وبالغاري وراتناجيري، وذلك بعد إرسال العينات للتحليل، مبينا أنه تم تسجيل خمس حالات إصابة بالسلالة الجديدة في مدينة راتناجيري الساحلية.
وأضاف المسؤول الهندي أنه لم تظهر أي أعراض للمرض لدى اثنين من المصابين، لافتا إلى أنه لمنع انتشار الطفرة الجديدة، أنشأت السلطات مناطق احتواء وتم تطويق المناطق التي تم العثور على الطفرة فيها.