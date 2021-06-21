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شركة مصفاة أرامكو السعودية توفر وظائف هندسية وإدارية

منذ 31 دقيقة
1505
شركة مصفاة أرامكو السعودية توفر وظائف هندسية وإدارية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة ، توفر وظائف هندسية وإدارية بينبع الصناعية.

وأوضحت الشركة أن الوظائف المطلوبة مسؤول مشتريات،واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس في تخصص إدارة الاعمال، وخبرة لاتتجاوز سنتين.

كما توفر وظيفة مهندس ميكانيكي اول واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية ،والخبرة لاتقل عن 12 سنةفي نفس المجال.

وأكدت أن التقديم متاح من اليوم الاثنين، وسينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، مشيرة إلى أنه يمكن التقدم عبر موقع الشركة .

وظائف هندسية
مسؤول مشتريات
شركة مصفاة أرامكو السعودية

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
ماشاء الله تبارك الله . مبروووك منك المال ومنه العيال قصدي منك المال ومنه العيال ومنها العيال ههههههههه.
دكتر
المفروض يفرض غرامه على كل واحد يعمل مطب من تلقاء نفسه
دكتر
المفروض يفرض غرامه على كل واحد يعمل مطب من تلقاء نفسه
لللل
ماهي صاحبة فضيحة التصوير الويسكي واللبناني
قرم
سبحان من احياه! بس الصوره الاخيره مالها داعي !!!!!

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