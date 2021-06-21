شركة مصفاة أرامكو السعودية توفر وظائف هندسية وإدارية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة مصفاة أرامكو السعودية موبيل المحدودة ، توفر وظائف هندسية وإدارية بينبع الصناعية.
وأوضحت الشركة أن الوظائف المطلوبة مسؤول مشتريات،واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على بكالوريوس في تخصص إدارة الاعمال، وخبرة لاتتجاوز سنتين.
كما توفر وظيفة مهندس ميكانيكي اول واشترطت أن يكون المتقدم حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية ،والخبرة لاتقل عن 12 سنةفي نفس المجال.
وأكدت أن التقديم متاح من اليوم الاثنين، وسينتهي عند الاكتفاء بالعدد المطلوب، مشيرة إلى أنه يمكن التقدم عبر موقع الشركة .