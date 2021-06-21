نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

أم تعاقب ابنتها على التبول اللا إرادي بالوقوف حتى الموت (صورة)

منذ ساعة
1039
أم تعاقب ابنتها على التبول اللا إرادي بالوقوف حتى الموت (صورة)

واشنطن (صدى):
شهدت ولاية نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، واقعة مروعة؛ حينما أجبرت أم ابنتها البالغة من العمر 4 سنوات على البقاء واقفة لأيام دون الجلوس حتى لثوانٍ، حتى فارقت الحياة وذلك بسبب تبولها اللا إرادي.

وعثرت الجهات الأمنية، على الطفلة في الحديقة الخلفية لممتلكات العائلة؛ ليتم الاكتشاف بأن العديد من أفراد الأسرة ساعدوا في التستر على وفاة الابنة بتلك الطريقة المؤلمة، كما كانت الطفلة واحدة من ستة أطفال عاشوا مع الأم وصديقها.

واعترفت الأخت الكبرى للطفلة والبالغة من العمر 13 عامًا الشرطة، بأن والدتها أجبرت شقيقتها الصغرى على الوقوف في غرفة غسيل الأسرة كعقوبة على تبولها في ملابسها، حتى سقطت الطفلة من الباب الخلفي وارتطمت رأسها على الأرض.

أمريكا
جريمة
قتل
طفلة
تبول لا إرادي

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

قرم
ماشاء الله تبارك الله . مبروووك منك المال ومنه العيال قصدي منك المال ومنه العيال ومنها العيال ههههههههه.
دكتر
المفروض يفرض غرامه على كل واحد يعمل مطب من تلقاء نفسه
دكتر
المفروض يفرض غرامه على كل واحد يعمل مطب من تلقاء نفسه
لللل
ماهي صاحبة فضيحة التصوير الويسكي واللبناني
قرم
سبحان من احياه! بس الصوره الاخيره مالها داعي !!!!!

أخر الأخبار

"البريد" يوضح خطوات التسجيل في العنوان الوطني
"البريد" يوضح خطوات التسجيل في العنوان الوطني
منذ 27 دقيقة 1515
«أمن الدولة» تدعو للإبلاغ عن أفراد الجماعات الإرهابية
«أمن الدولة» تدعو للإبلاغ عن أفراد الجماعات الإرهابية
منذ 32 دقيقة 1570
شركة مصفاة أرامكو السعودية توفر وظائف هندسية وإدارية
شركة مصفاة أرامكو السعودية توفر وظائف هندسية وإدارية
منذ 42 دقيقة 1687
أم تعاقب ابنتها على التبول اللا إرادي بالوقوف حتى الموت (صورة)
أم تعاقب ابنتها على التبول اللا إرادي بالوقوف حتى الموت (صورة)
منذ ساعة 1039
سبب وضع كوب من الماء عند تسخين الطعام داخل الميكروويف
سبب وضع كوب من الماء عند تسخين الطعام داخل الميكروويف
منذ ساعة 1760
«الزكاة والضريبة»: المنشآت المسجلة في القيمة المضافة ملزمة بإصدار فواتير ضريبية
«الزكاة والضريبة»: المنشآت المسجلة في القيمة المضافة ملزمة بإصدار فواتير ضريبية
منذ ساعة 1725
عدم نقاء البنزين من أسباب انسداد بخاخات السيارة
عدم نقاء البنزين من أسباب انسداد بخاخات السيارة
منذ ساعة 1596
بالفيديو.. أول ظهور لمرام البلوشي بعد تعافيها من وعكتها الصحية بإطلالة تبرز جمالها
بالفيديو.. أول ظهور لمرام البلوشي بعد تعافيها من وعكتها الصحية بإطلالة تبرز جمالها
منذ ساعة 1316
مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف الرياض
مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف الرياض
منذ ساعة 1819
ارتفاع أسعار النفط بعد انتهاء محادثات النووي الإيراني
ارتفاع أسعار النفط بعد انتهاء محادثات النووي الإيراني
منذ ساعة 2021