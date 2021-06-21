أم تعاقب ابنتها على التبول اللا إرادي بالوقوف حتى الموت (صورة)

واشنطن (صدى):
شهدت ولاية نورث كارولينا بالولايات المتحدة الأمريكية، واقعة مروعة؛ حينما أجبرت أم ابنتها البالغة من العمر 4 سنوات على البقاء واقفة لأيام دون الجلوس حتى لثوانٍ، حتى فارقت الحياة وذلك بسبب تبولها اللا إرادي.
وعثرت الجهات الأمنية، على الطفلة في الحديقة الخلفية لممتلكات العائلة؛ ليتم الاكتشاف بأن العديد من أفراد الأسرة ساعدوا في التستر على وفاة الابنة بتلك الطريقة المؤلمة، كما كانت الطفلة واحدة من ستة أطفال عاشوا مع الأم وصديقها.
واعترفت الأخت الكبرى للطفلة والبالغة من العمر 13 عامًا الشرطة، بأن والدتها أجبرت شقيقتها الصغرى على الوقوف في غرفة غسيل الأسرة كعقوبة على تبولها في ملابسها، حتى سقطت الطفلة من الباب الخلفي وارتطمت رأسها على الأرض.