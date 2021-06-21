الأمم المتحدة تحتفل بـ «يوم اللاجئ العالمي»

نايف السالم (صدى):
احتفلت الأمم المتحدة 20 يونيو بـ "يوم اللاجئ العالمي"، مؤكدة التزامها بخدمة قضايا اللاجئين ومعالجة أوضاعهم وفقاً لاتفاقية 1951 جنيف الخاصة باللجوء.
وبهذه المناسبة، أعرب جمال شعيب رئيس منظمة أفريقيا المستقبل، عن تمنياته بالاستقرار لجميع اللاجئين وطالبي اللجوء حول العالم، كما دعا السُلطات الليبية إلى تقديم كافة الاحتياجات الطبية والغذائية للمهاجرين غير الشرعيين.
وطالب رئيس منظمة أفريقيا المستقبل، السلطات الليبية بمحاولة ردع عصابات الاتجار بالبشر والتهريب التي تمارس أنشطة وأعمال خطيرة ومحظورة يندى لها جبين الإنسانية يقع ضحيتها المهاجرون الأفارقة نتيجة الانفلات الأمني.