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الأمم المتحدة تحتفل بـ «يوم اللاجئ العالمي»

منذ 7 ساعات
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الأمم المتحدة تحتفل بـ «يوم اللاجئ العالمي»

نايف السالم (صدى):
احتفلت الأمم المتحدة 20 يونيو بـ "يوم اللاجئ العالمي"، مؤكدة التزامها بخدمة قضايا اللاجئين ومعالجة أوضاعهم وفقاً لاتفاقية 1951 جنيف الخاصة باللجوء.

وبهذه المناسبة، أعرب جمال شعيب رئيس منظمة أفريقيا المستقبل، عن تمنياته بالاستقرار لجميع اللاجئين وطالبي اللجوء حول العالم، كما دعا السُلطات الليبية إلى تقديم كافة الاحتياجات الطبية والغذائية للمهاجرين غير الشرعيين.

وطالب رئيس منظمة أفريقيا المستقبل، السلطات الليبية بمحاولة ردع عصابات الاتجار بالبشر والتهريب التي تمارس أنشطة وأعمال خطيرة ومحظورة يندى لها جبين الإنسانية يقع ضحيتها المهاجرون الأفارقة نتيجة الانفلات الأمني.

الأمم المتحدة
يوم اللاجئ العالمي
قضايا اللاجئين
منظمة أفريقيا المستقبل

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
ماشاء الله تبارك الله . مبروووك منك المال ومنه العيال قصدي منك المال ومنه العيال ومنها العيال ههههههههه.
دكتر
المفروض يفرض غرامه على كل واحد يعمل مطب من تلقاء نفسه
دكتر
المفروض يفرض غرامه على كل واحد يعمل مطب من تلقاء نفسه
لللل
ماهي صاحبة فضيحة التصوير الويسكي واللبناني
قرم
سبحان من احياه! بس الصوره الاخيره مالها داعي !!!!!

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