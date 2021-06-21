سبب وضع كوب من الماء عند تسخين الطعام داخل الميكروويف

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعتبر جهاز الميكروويف أساسيا في كثير من المطابخ، حيث أنه يوفر الوقت والجهد لربة المنزل بالرغم أنه أكثر الأجهزة الكهربية إثارة للجدل، وتحاوطه الكثير من الأقاويل والشائعات .
وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن أشعة الميكروويف لا تسبب أضرارا طالما استُخدم الجهاز بالطريقة الصحيحة، ونصحت بالتسخين وليس الطهي وذلك لعدم التحكم في توزيع درجات الحرارة على الطعام بشكل متساوي
ويمكن وضع كوب من الماء عند تسخين الطعام في الميكروويف وذلك لأن الماء له القدرة على امتصاص إشعاع الميكروويف، كما أنه يمنع الطعام من الطهي الزائد الذي قد يفسد مذاقه ومظهره، ويحمي بخار الماء المتصاعد الطعام من الجفاف ويجعل مذاقه أفضل.