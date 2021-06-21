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سبب وضع كوب من الماء عند تسخين الطعام داخل الميكروويف

منذ ساعة
1757
سبب وضع كوب من الماء عند تسخين الطعام داخل الميكروويف

متابعة- أميرة خالد (صدى):
يعتبر جهاز الميكروويف أساسيا في كثير من المطابخ، حيث أنه يوفر الوقت والجهد لربة المنزل بالرغم أنه أكثر الأجهزة الكهربية إثارة للجدل، وتحاوطه الكثير من الأقاويل والشائعات .

وأوضحت منظمة الصحة العالمية أن أشعة الميكروويف لا تسبب أضرارا طالما استُخدم الجهاز بالطريقة الصحيحة، ونصحت بالتسخين وليس الطهي وذلك لعدم التحكم في توزيع درجات الحرارة على الطعام بشكل متساوي

ويمكن وضع كوب من الماء عند تسخين الطعام في الميكروويف وذلك لأن الماء له القدرة على امتصاص إشعاع الميكروويف، كما أنه يمنع الطعام من الطهي الزائد الذي قد يفسد مذاقه ومظهره، ويحمي بخار الماء المتصاعد الطعام من الجفاف ويجعل مذاقه أفضل.

الجفاف
الميكروويف
كوب ماء
تسخين داخل الميكروويف

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
ماشاء الله تبارك الله . مبروووك منك المال ومنه العيال قصدي منك المال ومنه العيال ومنها العيال ههههههههه.
دكتر
المفروض يفرض غرامه على كل واحد يعمل مطب من تلقاء نفسه
دكتر
المفروض يفرض غرامه على كل واحد يعمل مطب من تلقاء نفسه
لللل
ماهي صاحبة فضيحة التصوير الويسكي واللبناني
قرم
سبحان من احياه! بس الصوره الاخيره مالها داعي !!!!!

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