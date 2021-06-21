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«الزكاة والضريبة»: المنشآت المسجلة في القيمة المضافة ملزمة بإصدار فواتير ضريبية

منذ ساعة
1702
«الزكاة والضريبة»: المنشآت المسجلة في القيمة المضافة ملزمة بإصدار فواتير ضريبية

الرياض (صدى):
أكدت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم الاثنين، أن المنشآت المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة ملزمة بإصدار فواتير ضريبية مستوفية للشروط.

وتفاعلت "الزكاة والضريبة" عبر حسابها على "تويتر" مع استفسار أحد الأشخاص حول مدى مخالفة محطات الوقود التي تصدر فواتير غير ضريبية.

وقالت الهيئة، أن المنشآت المسجلة في نظام ضريبة القيمة المضافة ملزمه بكافة الأحكام المنصوص عليها في النظام واللائحة، وعليه ملزمة بإصدار فواتير ضريبية مستوفية للشروط المذكورة في المادة 53 من اللائحة التنفيذية لضريبة القيمة المضافة وتحصيل الضريبة.

القيمة المضافة
محطات الوقود
فواتير ضريبية
الزكاة والضريبة

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
ماشاء الله تبارك الله . مبروووك منك المال ومنه العيال قصدي منك المال ومنه العيال ومنها العيال ههههههههه.
دكتر
المفروض يفرض غرامه على كل واحد يعمل مطب من تلقاء نفسه
دكتر
المفروض يفرض غرامه على كل واحد يعمل مطب من تلقاء نفسه
لللل
ماهي صاحبة فضيحة التصوير الويسكي واللبناني
قرم
سبحان من احياه! بس الصوره الاخيره مالها داعي !!!!!

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