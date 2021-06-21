نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

عدم نقاء البنزين من أسباب انسداد بخاخات السيارة

منذ ساعة
1596
عدم نقاء البنزين من أسباب انسداد بخاخات السيارة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
هناك عدة أسباب تؤدي إلى تراكم الأوساخ وانسداد بخاخات السيارة، حيث أنها من تساعد على عمل المحرك بكفاءة عالية.

ومن أسباب تراكم الأوساخ فيها عدم نقاء البنزين في خزان الوقود، وإهمال تبديل الفلاتر الخاصة بالوقود بشكل منتظم، وقيادة السيارة وخزان الوقود شبه خالي.

ويمكن تنظيف البخاخات عن طريق استخدام سوائل خاصة للتنظيف تباع في الأسواق وفي مراكز غسيل السيارات، ويتم وضعها مع البنزين في خزان الوقود

وكان يتم سابقاً تفكيكها ووضعها في آلة خاصة تقوم بتنظيفها من جميع الأوساخ والشوائب، ولكن فقد أصبح الآن تنظيف البخاخات سهل.

البنزين
المحرك
بخاخات السياراة

التعليقات

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

قرم
ماشاء الله تبارك الله . مبروووك منك المال ومنه العيال قصدي منك المال ومنه العيال ومنها العيال ههههههههه.
دكتر
المفروض يفرض غرامه على كل واحد يعمل مطب من تلقاء نفسه
دكتر
المفروض يفرض غرامه على كل واحد يعمل مطب من تلقاء نفسه
لللل
ماهي صاحبة فضيحة التصوير الويسكي واللبناني
قرم
سبحان من احياه! بس الصوره الاخيره مالها داعي !!!!!

أخر الأخبار

"البريد" يوضح خطوات التسجيل في العنوان الوطني
"البريد" يوضح خطوات التسجيل في العنوان الوطني
منذ 27 دقيقة 1504
«أمن الدولة» تدعو للإبلاغ عن أفراد الجماعات الإرهابية
«أمن الدولة» تدعو للإبلاغ عن أفراد الجماعات الإرهابية
منذ 32 دقيقة 1566
شركة مصفاة أرامكو السعودية توفر وظائف هندسية وإدارية
شركة مصفاة أرامكو السعودية توفر وظائف هندسية وإدارية
منذ 42 دقيقة 1684
أم تعاقب ابنتها على التبول اللا إرادي بالوقوف حتى الموت (صورة)
أم تعاقب ابنتها على التبول اللا إرادي بالوقوف حتى الموت (صورة)
منذ ساعة 1030
سبب وضع كوب من الماء عند تسخين الطعام داخل الميكروويف
سبب وضع كوب من الماء عند تسخين الطعام داخل الميكروويف
منذ ساعة 1752
«الزكاة والضريبة»: المنشآت المسجلة في القيمة المضافة ملزمة بإصدار فواتير ضريبية
«الزكاة والضريبة»: المنشآت المسجلة في القيمة المضافة ملزمة بإصدار فواتير ضريبية
منذ ساعة 1725
عدم نقاء البنزين من أسباب انسداد بخاخات السيارة
عدم نقاء البنزين من أسباب انسداد بخاخات السيارة
منذ ساعة 1596
بالفيديو.. أول ظهور لمرام البلوشي بعد تعافيها من وعكتها الصحية بإطلالة تبرز جمالها
بالفيديو.. أول ظهور لمرام البلوشي بعد تعافيها من وعكتها الصحية بإطلالة تبرز جمالها
منذ ساعة 1309
مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف الرياض
مدينة الملك سعود الطبية تعلن عن وظائف الرياض
منذ ساعة 1819
ارتفاع أسعار النفط بعد انتهاء محادثات النووي الإيراني
ارتفاع أسعار النفط بعد انتهاء محادثات النووي الإيراني
منذ ساعة 2021