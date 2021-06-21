عدم نقاء البنزين من أسباب انسداد بخاخات السيارة

متابعة- أميرة خالد (صدى):
هناك عدة أسباب تؤدي إلى تراكم الأوساخ وانسداد بخاخات السيارة، حيث أنها من تساعد على عمل المحرك بكفاءة عالية.
ومن أسباب تراكم الأوساخ فيها عدم نقاء البنزين في خزان الوقود، وإهمال تبديل الفلاتر الخاصة بالوقود بشكل منتظم، وقيادة السيارة وخزان الوقود شبه خالي.
ويمكن تنظيف البخاخات عن طريق استخدام سوائل خاصة للتنظيف تباع في الأسواق وفي مراكز غسيل السيارات، ويتم وضعها مع البنزين في خزان الوقود
وكان يتم سابقاً تفكيكها ووضعها في آلة خاصة تقوم بتنظيفها من جميع الأوساخ والشوائب، ولكن فقد أصبح الآن تنظيف البخاخات سهل.