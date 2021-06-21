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بالفيديو.. أول ظهور لمرام البلوشي بعد تعافيها من وعكتها الصحية بإطلالة تبرز جمالها

منذ ساعة
1295
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بالفيديو.. أول ظهور لمرام البلوشي بعد تعافيها من وعكتها الصحية بإطلالة تبرز جمالها

متابعة- أميرة خالد (صدى):
أعلنت الفنانة مرام البلوشي، تعافيها من وعكتها الصحية الأخيرة، ومغادرتها المستشفى لتنخرط في حياتها الطبيعية، بعد أيام من ردها على شائعة وفاتها وتعبيرها عن غضبها من نشر أخبار كاذبة حول حالتها الصحية.

وأظهر مقطع فيديو متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لمرام البلوشي، بإطلالة جديدة تبرز جمالها عقب تعافيها من وعكتها الصحية الأخيرة.

وبين الفيديو مرام البلوشي داخل أحد صالونات التجميل، وهي ترتدي نظارة شمس، وتعبر عن فرحتها بقصة شعرها الجديدة، حيث حصلت على قصة شعر البوب Short Pop Haircut، ولون شعر بني مائل للاحمرار، وتسريحة مميزة.

وتساءلت مرام البلوشي عن شكل قصة شعرها، لتجيبها المصففة بأنها "كتير حلوة"، بحسب وصفها، لتهز مرام البلوشي رأسها راقصة في سعادة.

إطلالة
أخبار كاذبة
مرام البلوشي
تسريحة مميزة

التعليقات

لللل
لللل عدد التعليقات : 18
منذ 10 دقائق
ماهي صاحبة فضيحة التصوير الويسكي واللبناني

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أحدث التعليقات

قرم
ماشاء الله تبارك الله . مبروووك منك المال ومنه العيال قصدي منك المال ومنه العيال ومنها العيال ههههههههه.
دكتر
المفروض يفرض غرامه على كل واحد يعمل مطب من تلقاء نفسه
دكتر
المفروض يفرض غرامه على كل واحد يعمل مطب من تلقاء نفسه
لللل
ماهي صاحبة فضيحة التصوير الويسكي واللبناني
قرم
سبحان من احياه! بس الصوره الاخيره مالها داعي !!!!!

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