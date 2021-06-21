ارتفاع أسعار النفط بعد انتهاء محادثات النووي الإيراني

وكالات (صدى):
ارتفعت أسعار النفط لتتخطى 73 دولارًا للبرميل، عقب انتهاء المحادثات الأخيرة بين القوى العالمية وإيران حول برنامجها النووي دون اتفاق، بعد انتخاب الرئيس الإيراني الجديد.
وصعدت العقود الآجلة لخام تكساس الوسيط في نيويورك، اليوم الاثنين، فوق 72 دولاراً للبرميل، فيما ارتفع خام برنت مجدداً صوب 74 دولاراً للبرميل بعد مكاسب للأسبوع الرابع على التوالي.
وقفز النفط الخام بنسبة 50% تقريبًا هذا العام، مع خروج الاقتصادات الكبرى من القيود وعمليات الإغلاق بعد توسيع عمليات التطعيم بلقاحات Covid-19 في جميع أنحاء العالم، فيما انتعش الطلب، خاصة في الولايات المتحدة وأجزاء من آسيا.