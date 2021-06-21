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الداخلية تدعو للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

منذ ساعة
1873
الداخلية تدعو للإبلاغ عن مخالفي أنظمة الإقامة والعمل

الرياض (صدى):
دعت وزارة الداخلية جميع المواطنين والمقيمين إلى المبادرة بالإبلاغ عن المخالفين لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود بالاتصال على الرقم (911) لمنطقتي مكة المكرمة والرياض، وبالرقم (999) لجميع مناطق المملكة.

وأوضحت الداخلية، أن عقوبة كل من يسهل دخول المتسللين إلى المملكة أو نقلهم داخلها أو توفير المأوى أو تقديم المساعدة لهم، أو خدمتهم بأي شكل من الأشكال، تصل إلى السجن مدة (15 سنة)، وبغرامة مالية تصل إلى (1,000,000) ريال.

وأضافت أن العقوبات تتضمن -كذلك- مصادرة وسيلة النقل والسكن المستخدمين للإيواء، والتشهير بمن يفعل ذلك، مؤكدة أن تلك الجريمة تعد من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، والمخلة بالشرف والأمانة.

وزارة الداخلية
العقوبات
مخالفي أنظمة الإقامة

التعليقات

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أحدث التعليقات

قرم
ماشاء الله تبارك الله . مبروووك منك المال ومنه العيال قصدي منك المال ومنه العيال ومنها العيال ههههههههه.
دكتر
المفروض يفرض غرامه على كل واحد يعمل مطب من تلقاء نفسه
دكتر
المفروض يفرض غرامه على كل واحد يعمل مطب من تلقاء نفسه
لللل
ماهي صاحبة فضيحة التصوير الويسكي واللبناني
قرم
سبحان من احياه! بس الصوره الاخيره مالها داعي !!!!!

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