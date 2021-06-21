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ميدان البيعة بجدة في الثمانينات الميلادية
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أحدث التعليقات
ابولانا
لاحول ولاقوة إلا بالله حسبنا الله وحده ونعم الوكيل
faeiz1122
يعني معقول كل مايأخذ الأخو سيارة أخو يسوي تفويض او الابن سياره ابوه لازم تفويض قرار مو بمحله وفاشل
faeiz1122
كلاً يغني على ليلاه
الرااااقي..
الحمدلله انه تم القبض عليهم قبل ذبحه..
ع. س. ع
والله ما معك إلا 26 بطولة مشبوهة سواءً وثقت البطولات أم لم توثق والآسيوية صعبة قوية وصياحك طرب 🤪
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