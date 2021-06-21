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توقعات بنمو ضخم في ثروات "فاحشي الثراء" خلال السنوات القادمة

منذ 27 دقيقة
1609
توقعات بنمو ضخم في ثروات "فاحشي الثراء" خلال السنوات القادمة

وكالات (صدى):
كشفت دراسة جديدة لمجموعة بوسطن الاستشارية "BCG" عن توقعاتها بحدوث زيادة كبيرة في الثروة القابلة للاستثمار لفاحشي الثراء في العالم.

وتوقعت الدراسة نموا ضخما في ثروة هؤلاء ممن لا تقل ثروتهم عن 100 مليون دولار، مشيرة إلى أن عدد فاحشي الثراء في ألمانيا سيشهد نموا بنسبة 100% حتى 2025.

وقدرت الدراسة أن ينمو إجمالي ثروات فاحشي الثراء إلى 800 مليار دولار في أقوى اقتصاد أوروبي.

فيما جاءت ثروات الهنود من ذوي الألقاب الرفيعة عند 1.1 تريليون دولار، إلا أن ذلك يمثل نموا بنسبة 83.3%، وفي المرتبة الثانية خلف ألمانيا.

ألمانيا
الثروة
مجموعة بوسطن الاستشارية

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابولانا
لاحول ولاقوة إلا بالله حسبنا الله وحده ونعم الوكيل
faeiz1122
يعني معقول كل مايأخذ الأخو سيارة أخو يسوي تفويض او الابن سياره ابوه لازم تفويض قرار مو بمحله وفاشل
faeiz1122
كلاً يغني على ليلاه
الرااااقي..
الحمدلله انه تم القبض عليهم قبل ذبحه..
ع. س. ع
والله ما معك إلا 26 بطولة مشبوهة سواءً وثقت البطولات أم لم توثق والآسيوية صعبة قوية وصياحك طرب 🤪

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