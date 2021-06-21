توقعات بنمو ضخم في ثروات "فاحشي الثراء" خلال السنوات القادمة

وكالات (صدى):
كشفت دراسة جديدة لمجموعة بوسطن الاستشارية "BCG" عن توقعاتها بحدوث زيادة كبيرة في الثروة القابلة للاستثمار لفاحشي الثراء في العالم.
وتوقعت الدراسة نموا ضخما في ثروة هؤلاء ممن لا تقل ثروتهم عن 100 مليون دولار، مشيرة إلى أن عدد فاحشي الثراء في ألمانيا سيشهد نموا بنسبة 100% حتى 2025.
وقدرت الدراسة أن ينمو إجمالي ثروات فاحشي الثراء إلى 800 مليار دولار في أقوى اقتصاد أوروبي.
فيما جاءت ثروات الهنود من ذوي الألقاب الرفيعة عند 1.1 تريليون دولار، إلا أن ذلك يمثل نموا بنسبة 83.3%، وفي المرتبة الثانية خلف ألمانيا.