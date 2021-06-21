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حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

منذ ساعة
2191
حالة الطقس المتوقعة اليوم الاثنين

الرياض (صدى):
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم - بمشيئة الله تعالى - تكوّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على مرتفعات نجران، جازان، عسير والباحة تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات مكة المكرمة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما تتأثر الرؤية الأفقية على وسط وشرق المملكة ومنطقة نجران بسبب العوالق الترابية.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية بسرعة 18-42 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى مترين ونصف في الجزء الجنوبي والأوسط ، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج في الجزء الجنوبي و الأوسط ، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 20-38 كم/ساعة ، وارتفاع الموج من متر إلى مترين ، وحالة البحر متوسط الموج.

المملكة
الطقس
الارصاد

التعليقات

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أحدث التعليقات

faeiz1122
كلاً يغني على ليلاه
الرااااقي..
الحمدلله انه تم القبض عليهم قبل ذبحه..
ع. س. ع
والله ما معك إلا 26 بطولة مشبوهة سواءً وثقت البطولات أم لم توثق والآسيوية صعبة قوية وصياحك طرب 🤪
نبيل
تحيا مصر
خالد ولد اللسيب
الاسلام ليس فيه غير عيدين عيد رمضان وعيد الضحى مين جانا عيد الاب

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