سرقة حماة تامر حسني على يد شاب ادعى أنه رجل أعمال خليجي

القاهرة (صدى):
تعرضت والدة زوجة الفنان المصري تامر حسني، للسرقة، على يد شاب مصري، ادعى أنه رجل أعمال خليجي.
وألقت الشرطة المصرية القبض على الشاب، والذي تبين أنه موظف مفصول من عمله، ولجأ لسرقة السيدات الأثرياء بعد انتحال صفة رجل أعمال إماراتي خاصة أنه يتقن اللهجة الخليجية ويرتدي ملابس باهظة.
وكشفت التحريات أن المتهم يوهم ضحاياه بقدرته على شراء الماس ومجوهرات لهم بثمن جيد ثم يسرق متعلقاتهن في غفلة منهن.
واستغل المتهم ذهاب حماة تامر حسني للحمام، وتركها لحقيبة يدها واستولى على هاتفها ومبلغ مالي وسلسلة وخاتم من داخل الحقيبة وفر هاربا.