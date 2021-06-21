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سرقة حماة تامر حسني على يد شاب ادعى أنه رجل أعمال خليجي

منذ ساعة
550
سرقة حماة تامر حسني على يد شاب ادعى أنه رجل أعمال خليجي

القاهرة (صدى):
تعرضت والدة زوجة الفنان المصري تامر حسني، للسرقة، على يد شاب مصري، ادعى أنه رجل أعمال خليجي.

وألقت الشرطة المصرية القبض على الشاب، والذي تبين أنه موظف مفصول من عمله، ولجأ لسرقة السيدات الأثرياء بعد انتحال صفة رجل أعمال إماراتي خاصة أنه يتقن اللهجة الخليجية ويرتدي ملابس باهظة.

وكشفت التحريات أن المتهم يوهم ضحاياه بقدرته على شراء الماس ومجوهرات لهم بثمن جيد ثم يسرق متعلقاتهن في غفلة منهن.

واستغل المتهم ذهاب حماة تامر حسني للحمام، وتركها لحقيبة يدها واستولى على هاتفها ومبلغ مالي وسلسلة وخاتم من داخل الحقيبة وفر هاربا.

مصر
جريمة
سرقة
تامر حسني

التعليقات

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أحدث التعليقات

ابولانا
لاحول ولاقوة إلا بالله حسبنا الله وحده ونعم الوكيل
faeiz1122
يعني معقول كل مايأخذ الأخو سيارة أخو يسوي تفويض او الابن سياره ابوه لازم تفويض قرار مو بمحله وفاشل
faeiz1122
كلاً يغني على ليلاه
الرااااقي..
الحمدلله انه تم القبض عليهم قبل ذبحه..
ع. س. ع
والله ما معك إلا 26 بطولة مشبوهة سواءً وثقت البطولات أم لم توثق والآسيوية صعبة قوية وصياحك طرب 🤪

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