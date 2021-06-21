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أسعار العملات اليوم الاثنين مقابل الريال

منذ 16 دقيقة
1303
أسعار العملات اليوم الاثنين مقابل الريال

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:

- اليورو: 4.44945، العملة مقابل الريال الواحد 0.22472

- الدولار: 3.75025، العملة مقابل الريال الواحد 0.26665

- درهم إماراتي: 1.02100، مقابل الريال الواحد 0.97943

- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.67555

- دينار أردني: 5.29105، مقابل الريال الواحد 0.18900

- دينار كويتي: 12.45662 مقابل الريال الواحد 0.08035

- دينار بحريني: 9.95731، مقابل الريال الواحد 0.10043

- الريال القطري: 1.03001، مقابل الريال الواحد 0.97087

-الدرهم المغربي: 0.42091 مقابل الريال الواحد 2.37438

- الجنيه المصري: 0.23969، مقابل الريال الواحد 4.17210

المملكة
الدولار
الريال
اسعار العملات

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عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله...
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله...
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله...
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله...
عبد اللهhabd
قال الله تعالى ( مَا يَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ) لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله...

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