أسعار العملات اليوم الاثنين مقابل الريال

علي القحطاني (صدى):
تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الاثنين، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.
وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال:
- اليورو: 4.44945، العملة مقابل الريال الواحد 0.22472
- الدولار: 3.75025، العملة مقابل الريال الواحد 0.26665
- درهم إماراتي: 1.02100، مقابل الريال الواحد 0.97943
- ريال يمني: 0.01500، مقابل الريال الواحد 66.67555
- دينار أردني: 5.29105، مقابل الريال الواحد 0.18900
- دينار كويتي: 12.45662 مقابل الريال الواحد 0.08035
- دينار بحريني: 9.95731، مقابل الريال الواحد 0.10043
- الريال القطري: 1.03001، مقابل الريال الواحد 0.97087
-الدرهم المغربي: 0.42091 مقابل الريال الواحد 2.37438
- الجنيه المصري: 0.23969، مقابل الريال الواحد 4.17210