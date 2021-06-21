المؤسسة العامة للتدريب التقني تعلن عن المسابقة الوظيفية الثانية

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن المسابقة الوظيفية الثانية لسد الاحتياج التدريبي لعدد من التخصصات للعام 1442هـ، للجنسين.
وتوفر المسابقة وظائف لحملة الدبلوم فما فوق للعمل في جميع مناطق المملكة، بتخصصات مختلفة.
وشملت تخصصات الرجال: الهندسة الميكانيكية، ميكانيكا السيارات، إلكترونيات، إنتاج كيميائي، تبريد وتكييف، هندسة كهربائية، هندسة مساحة، شبكات الحاسب، إتصالات، خدمات لوجستية، إدارة فعاليات، موارد بشرية، إدارة مكتبية، اعمال الحج والعمرة، سياحة وسفر، سلامة وصحة مهنية، رياضيات، هندسة الطاقة المتجددة، التطبيقات المكتبية للمعاقين سمعياً، لغة إنجليزية، فيزياء، فندقة، محاسبة، الكترونيكس، خياطة، خدمة طعام، تمديدات صحية، المنيوم، لحام، نجارة، إنتاج طعام.
فيما شملت تخصصات النساء: علوم وبرمجة الحاسب الآلي، فيزياء، لغة إنجليزية، إدارة فعاليات، خدمات لوجستية، تزيين نسائي، وسائط متعددة، محاسبة، رياضيات، تصميم وإنتاج ملابس، التطبيقات المكتبية للمعاقين سمعياً، تسويق، علوم وبرمجة الحاسب الآلي، تأمين، تصميم الديكورات، السلامة والصحة المهنية، تجارة إلكترونية، إدارة مكتبية، موارد بشرية، والمزيد..).
والتقديم متاح حتى يوم 2021/06/26م عبر الموقع