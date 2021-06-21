بيرو تُسقط كولومبيا في كوبا أمريكا بمشاركة نجمي الهلال والفتح

وكالات (صدى):
حقق المنتخب البيروفي الفوز 2-1 على نظيره الكولومبي، ضمن منافسات الجولة الثالثة للمجموعة الأولى، ببطولة كوبا أمريكا.
وسجل كل من سيرجيو بينيا، والمدافع ياري مينا خطأ في مرماه هدفي بيرو، في المقابل سجل ميجيل بورخا هدف كولومبيا الوحيد في الدقيقة 53 من ركلة جزاء.
وبهذه النتيجة يضيف منتخب بيرو أول ثلاثة نقاط في رصيده في الترتيب الثالث، ويتجمد رصيد المنتخب الكولومبي عند 4 نقاط في الترتيب الثاني، خلف البرازيل المتصدر بـ6 نقاط.
يذكر أن التشكيل الأساسي للمنتخب البيروفي، شهد تواجد أندريه كاريلو نجم الهلال، وكذلك كريستيان ألبيرتو كويفا صانع ألعاب الفتح، في التشكيل الأساسي.