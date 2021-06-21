توقف الوحدة النووية الإيرانية "بوشهر" في ظروف غامضة

طهران (صدى):
توقفت محطة "بوشهر" النووية في إيران، بشكل مفاجئ عن إنتاج الطاقة الكهربائية، فيما لم يُكشف عن الأسباب، حتى الآن.
ومن جانبه أوضح الصحفي المتخصص في الشأن الإيراني مسعود الفك، أن الوحدة النووية في بوشهر هي الوحيدة التي تنتج الطاقة الكهربائية في إيران.
وقال الفك: "قبل 3 أشهر، تحدث مسؤول عن مواجهة إيران مشكلة كبيرة في تأمين قطع الغيار لمفاعل بوشهر بسبب العقوبات".
وأضاف: "لا تزال إيران لم تدفع ماعليها من ديون للشركة المؤسسة لبوشهر"، مشيرًا إلى أن ما حدث غير واضح هل هو مرتبط بالعقوبات أم أن هناك خلل فني بالمحطة.