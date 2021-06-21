نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مواطنة تطالب بسجن صديقتها لتسببها في طلاقها

منذ ساعة
2447
1
مواطنة تطالب بسجن صديقتها لتسببها في طلاقها

عادل الحربي (صدى):
قررت مواطنة مقاضاة صديقتها والمطالبة بسجنها، وذلك بعدما أدخلت الشك لديها تجاه زوجها وأفسدت علاقتهما الزوجية.

وتوجهت المواطنة لمكتب محاماة لرفع قضية ضد صديقتها، مدعية أنها كانت تتردد عليها باستمرار وفي كل مرة تقنعها أن تأخذ الحذر من زوجها وتقوم بتفتيش جواله، ما تسبب في حدوث مشاكل زوجية بينهما وصلت للطلاق.

وأشارت إلى أنها اكتشفت أن صديقتها كانت تقوم بتحريضها على زوجها، بسبب أنها تعيش حياة زوجية غير مستقرة، بحسب الوطن.

يذكر أن قضايا التخبيب قد يُحكم فيها بالسجن أو الغرامة حسب الحالة، شرط أن يكون لدى المدعية تسجيل أو رسائل تثبت ذلك.

الطلاق
السجن
الغرامة
مواطنة
العلاقة الزوجية

التعليقات

ابو عمار
ابو عمار عدد التعليقات : 50768
منذ دقيقتين
انت المغفله والهبلا اللي سمحتي لها بالتدخل في حياتك

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

ابو عمار
يستاهلون العقاب القاسي على غبائهم لانهم يخالفون النظام و يصورون انفسهم وينشرونه
ابو عمار
الزواج لم يستمر اكثر من شهرين وبعد اكتشاف الاهل طائفة الزوج تم الطلاق
¥ ولد نجد ¥
بالخيزرانه اجلدوه و ادبوه .
ابو عمار
ههههههههههههههههه بيتأكد انك هبلا
ابو عمار
كل من يخالف النظام يستاهل العقاب القاسي

أخر الأخبار

ارتفاع أسعار الذهب في المملكة اليوم الاثنين
ارتفاع أسعار الذهب في المملكة اليوم الاثنين
منذ 6 دقائق 1109
المؤسسة العامة للتدريب التقني تعلن عن المسابقة الوظيفية الثانية
المؤسسة العامة للتدريب التقني تعلن عن المسابقة الوظيفية الثانية
منذ 22 دقيقة 1413
بيرو تُسقط كولومبيا في كوبا أمريكا بمشاركة نجمي الهلال والفتح
بيرو تُسقط كولومبيا في كوبا أمريكا بمشاركة نجمي الهلال والفتح
منذ 35 دقيقة 1554
توقف الوحدة النووية الإيرانية "بوشهر" في ظروف غامضة
توقف الوحدة النووية الإيرانية "بوشهر" في ظروف غامضة
منذ ساعة 1601
مواطنة تطالب بسجن صديقتها لتسببها في طلاقها
مواطنة تطالب بسجن صديقتها لتسببها في طلاقها
منذ ساعة 2447
المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء يعلن عن تدريب منتهي بالتوظيف
المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء يعلن عن تدريب منتهي بالتوظيف
منذ ساعة 1964
"دار المعدات الطبية والعلمية" تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
"دار المعدات الطبية والعلمية" تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين
منذ ساعة 1692
غلق قاعة أفراح في جازان لمخالفة الاحترازات
غلق قاعة أفراح في جازان لمخالفة الاحترازات
منذ ساعة 1940
فيديو.. شاحنة تدهس عددا من المثليين في أمريكا
فيديو.. شاحنة تدهس عددا من المثليين في أمريكا
منذ ساعتين 1227
تدريب لحملة الثانوية منتهي بالتوظيف في "الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران"
تدريب لحملة الثانوية منتهي بالتوظيف في "الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران"
منذ ساعتين 2678