المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء يعلن عن تدريب منتهي بالتوظيف

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء، عن دورة تدريبية بمجال اللغة الإنجليزية، وبعد اجتيازها سيتم تسجيل برنامج "توظيف مبتدىء بالتدريب" مع شركة "نوماك" في برنامج دبلوم الطاقة المتجددة بمكافآت ومزايا عديدة.
والدورة مدتها 3 أشهر، شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، غير مدعوم من صندوق الموارد البشرية، وغير مسجل بالتأمينات الاجتماعية، ولاتتعدى سنة التخرج أكثر من 3 سنين، ولايتعدى العمر 30 سنة.
كما يشترط المؤهل العلمي بكالوريوس "علوم طبيعية وإنسانية، إدارة أعمال"، وأن يكون مستوى الإنجليزي فوق المتوسط.
وفي حال اجتياز البرنامج يتم الترشيح على برنامج التوظيف المبتدىء بالتدريب مع شركة نوماك، والحصول على مكافأة مالية 3,000 ريال.
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