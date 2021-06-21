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المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء يعلن عن تدريب منتهي بالتوظيف

منذ 4 دقائق
1156
المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء يعلن عن تدريب منتهي بالتوظيف

فاطمة المالكي (صدى):
أعلن المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء، عن دورة تدريبية بمجال اللغة الإنجليزية، وبعد اجتيازها سيتم تسجيل برنامج "توظيف مبتدىء بالتدريب" مع شركة "نوماك" في برنامج دبلوم الطاقة المتجددة بمكافآت ومزايا عديدة.

والدورة مدتها 3 أشهر، شرط أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، غير مدعوم من صندوق الموارد البشرية، وغير مسجل بالتأمينات الاجتماعية، ولاتتعدى سنة التخرج أكثر من 3 سنين، ولايتعدى العمر 30 سنة.

كما يشترط المؤهل العلمي بكالوريوس "علوم طبيعية وإنسانية، إدارة أعمال"، وأن يكون مستوى الإنجليزي فوق المتوسط.

وفي حال اجتياز البرنامج يتم الترشيح على برنامج التوظيف المبتدىء بالتدريب مع شركة نوماك، والحصول على مكافأة مالية 3,000 ريال.

التقديم

وظائف
توظيف
شركة "نوماك"
المعهد العالي لتقنيات المياه والكهرباء

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أحدث التعليقات

رجل مغدور في زمن الكلاب
لكل زوجة لاتقعين في فخ هذه اللعينة المفسدة المخادعه التي تظهر الخير وتبطن الشر
رجل مغدور في زمن الكلاب
من الذي يتبنى ويروج للعهر والفساد والفسوق و الزنا والحرام ويسهل الخيانة الزوجية غيركم انتم ايها المنحرفين الليبراليين. ألا لعنة الله وغضبه عليكم أجمعين...
ماجد
قدمت على توصيلة الصرف الصحي في ٢٠١٩/٧ والى الآن لم يتم انهاء الطلب …. على أي تطبيل تبحث عنه الأخت ؟؟!؟
احمد
وش بيسوي العنف الأسري؟؟؟؟؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيهم هذولي لو انهم بالدول الغربيه كان طلعو عيونهم بالمحكمة
رجل مغدور في زمن الكلاب
هذا الكلام من فكر أعداء الأمة ومخططاتهم لإفساد نساء المسلمين وقلبهن على أزواجهن وتدمير بيوت المسلمين.. عليها غضب الله وسخطه هذي المتحررة الليبرالية

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