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"دار المعدات الطبية والعلمية" تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

منذ 16 دقيقة
1289
"دار المعدات الطبية والعلمية" تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة "دار المعدات الطبية والعلمية" عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء في مشروع تشغيل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة.

وفيما يلي الوظائف المتاحة وشروطها:

1- مدير موقع:

شرط الحصول على مؤهل في مجال التغذية مع خبرة لا تقل عن سنتين.

2- أخصائي تغذية علاجية وعامة:

لحملة بكالوريوس في تغذية الإنسان مع خبرة لا تقل عن سنتين.

3- أخصائي سلامة وجودة غذاء:

شرط الحصول على بكالوريوس في السلامة والصحة العامة، مع خبرة لا تقل عن سنتين.

4- مشرف وجبات غذائية:

مؤهل أو معهد في مجال الأطعمة مع خبرة سنة.

5- مقدم طعام:

شرط الإلمام بالقراءة والكتابة وخبرة سنة

للتقديم ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد:

[email protected]

وظائف
المملكة
المدينة المنورة
دار المعدات الطبية والعلمية

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