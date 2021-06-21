"دار المعدات الطبية والعلمية" تعلن عن وظائف شاغرة للجنسين

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت شركة "دار المعدات الطبية والعلمية" عن توفر وظائف شاغرة للرجال والنساء في مشروع تشغيل مستشفى الملك فيصل التخصصي بالمدينة المنورة.
وفيما يلي الوظائف المتاحة وشروطها:
1- مدير موقع:
شرط الحصول على مؤهل في مجال التغذية مع خبرة لا تقل عن سنتين.
2- أخصائي تغذية علاجية وعامة:
لحملة بكالوريوس في تغذية الإنسان مع خبرة لا تقل عن سنتين.
3- أخصائي سلامة وجودة غذاء:
شرط الحصول على بكالوريوس في السلامة والصحة العامة، مع خبرة لا تقل عن سنتين.
4- مشرف وجبات غذائية:
مؤهل أو معهد في مجال الأطعمة مع خبرة سنة.
5- مقدم طعام:
شرط الإلمام بالقراءة والكتابة وخبرة سنة
للتقديم ترسل السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني مع كتابة مسمى الوظيفة في عنوان البريد:
[email protected]