تدريب لحملة الثانوية منتهي بالتوظيف في "الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران"

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران، بالرياض بدء التسجيل، لحملة الثانوية العامة للانضمام في إحدى المسارات "العسكري والمدني".
وأوضحت أن المسار العسكري، يتضمن تدريبا منتهي بالتوظيف حيث يعين على رتبة "وكيل رقيب فني صيانة الطائرات".
والمسار المدني يتضمن مساعدة الخريجين على توفير فرص وظيفية حسب احتياج سوق العمل.
ويشترط أن يكون المتقدم سعودي أو من أم سعودية، وخريج مرحلة الثانوية العامة خلال الخمس سنوات الماضية، إضافة إلى إكمال المتقدم اختبار القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس، والاختبار التحصيلي،والتقويم في التعليم العالي.
ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل و التقديم