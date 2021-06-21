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تدريب لحملة الثانوية منتهي بالتوظيف في "الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران"

منذ ساعة
1868
تدريب لحملة الثانوية منتهي بالتوظيف في "الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران"

فاطمة المالكي (صدى):
أعلنت الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران، بالرياض بدء التسجيل، لحملة الثانوية العامة للانضمام في إحدى المسارات "العسكري والمدني".

وأوضحت أن المسار العسكري، يتضمن تدريبا منتهي بالتوظيف حيث يعين على رتبة "وكيل رقيب فني صيانة الطائرات".

والمسار المدني يتضمن مساعدة الخريجين على توفير فرص وظيفية حسب احتياج سوق العمل.

ويشترط أن يكون المتقدم سعودي أو من أم سعودية، وخريج مرحلة الثانوية العامة خلال الخمس سنوات الماضية، إضافة إلى إكمال المتقدم اختبار القدرات العامة الذي يقدمه المركز الوطني للقياس، والاختبار التحصيلي،والتقويم في التعليم العالي.

ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل و التقديم

المملكة
الوظائف
التوظيف
الثانوية العامة
الكلية التقنية العالمية لعلوم الطيران

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أحدث التعليقات

رجل مغدور في زمن الكلاب
لكل زوجة لاتقعين في فخ هذه اللعينة المفسدة المخادعه التي تظهر الخير وتبطن الشر
رجل مغدور في زمن الكلاب
من الذي يتبنى ويروج للعهر والفساد والفسوق و الزنا والحرام ويسهل الخيانة الزوجية غيركم انتم ايها المنحرفين الليبراليين. ألا لعنة الله وغضبه عليكم أجمعين...
ماجد
قدمت على توصيلة الصرف الصحي في ٢٠١٩/٧ والى الآن لم يتم انهاء الطلب …. على أي تطبيل تبحث عنه الأخت ؟؟!؟
احمد
وش بيسوي العنف الأسري؟؟؟؟؟ حسبي الله ونعم الوكيل فيهم هذولي لو انهم بالدول الغربيه كان طلعو عيونهم بالمحكمة
رجل مغدور في زمن الكلاب
هذا الكلام من فكر أعداء الأمة ومخططاتهم لإفساد نساء المسلمين وقلبهن على أزواجهن وتدمير بيوت المسلمين.. عليها غضب الله وسخطه هذي المتحررة الليبرالية

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