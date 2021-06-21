جستنيه: مع توثيق البطولات بدون رصد كل "ماهب ودب"

طلال الغامدي (صدى):
أشاد الناقد الرياضي عدنان جستنيه، بمطالبة كل من رئيس نادي الهلال فهد بن نافل، ورئيس النصر مسلي آل معمر، بتوثيق الاتحاد السعودي لكرة القدم للبطولات.
وقال جستنيه: "جميل جدا هذا الحراك بين اثنين من رؤساء الأندية المنشور بمنصة تويتر بعدما كان حراكاً في البرامج الرياضية بين محرفين ومفرخين ومخرفين" متسائلا : "أين البقية الباقية من رؤساء الأندية من هذا الحراك؟".
وتابع: "لكي لا يفهمني البعض خطأ وأنني منحاز لفكر أو نادٍ معين، أود أن أطرح سؤال منطقي وعقلاني على مستوى التعليمي وهو: هل يعقل مقارنة الحاصل على شهادة أولى ثانوي كالحاصل على شهادة الثانوية العامة؟ وهل الحاصل على شهادة أولى ثانوي يحق له التسجيل بالجامعة وهل يتم قبوله بالجامعة؟".
وأضاف: "من حق كل إدارة نادٍ المحافظة على حقوق ناديها بما فيها البطولات التي حصدها حسب الية نظام دوري بالنقاط أو كأس بنظام خروج المغلوب، أما تصفيات مناطق أو تصفيات تصنيف الفرق فتلك بطولات "فوضوية" غير نقية مرفوضة شكلاً ومضمونا وفيها تشويه لتاريخ الاندية والكرة السعودية".
واستكمل: "أنا قلباً وقالباً مع المطالبة بتوثيق البطولات لكل الأندية قبل تأسيس الاتحاد السعودي لكرة القدم سواء من قبل اتحاد اللعبة أو من وزارة الرياضة، ولكن بشرط بلا "فوضى" خلاقة ترصد بطولات كل"ماهب ودب" وفق قناعات شخصية لا تستند على نظام دولي ولا يمكن الاعتراف بها او يقبل بها العقل والمنطق".
وأشار إلى أنه لا مانع من توثيق بطولات أخرى لها علاقة بمناسبات زمنية أو ودية نظمها اتحاد اللعبة وإن اخذت الصفة الرسمية لها في مسمياتها كبطولة لها ، مضيفا: "نظام لا يختلف عن نظام الدوري أو الكاس وإن مرت بنظام تصفيات ولكن من الضروري عدم احتساب هذه التصفيات كبطولة".
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