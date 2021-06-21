نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February 
<
 2021 
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت

مصر: تجريم الاغتصاب الزوجي يُلزم الزوج بالحصول على إقرار بالموافقة عن كل معاشرة!

منذ 20 دقيقة
313
1
مصر: تجريم الاغتصاب الزوجي يُلزم الزوج بالحصول على إقرار بالموافقة عن كل معاشرة!

القاهرة (صدى):
أثارت قضية ما يسمى بـ "الاغتصاب الزوجي" جدلا واسعا في مصر، في الآونة الأخيرة، وتباينت الآراء حول صحة هذا المصطلح من عدمه، وسط فتاوى مختلفة من عدد من الشيوخ المصريين.

وفي هذا السياق، خرج مستشار قانوني مصري يدعى "محمد ميزار" ليفجر مفاجأة بخصوص تلك القضية التي أشغلت الرأي العام في مصر.

وأوضح ميزار أن التشريعات المصرية والتشريعات العربية خلت من نصوص تجرم ممارسة الزوج للعلاقة الزوجية مع زوجته حتى لو كان الأمر بدون رضاء الزوجة.

وقال إن في حال إقرار قانون لتجريم "الاغتصاب الزوجي" سيضع ذلك الزوج أمام عدة خيارات منها، الحصول في كل مرة يقيم فيها العلاقة الزوجية مع زوجته على "موافقة كتابية" من الزوجة كضمان له ضد اتهامه بهذه الجريمة في أي وقت لاحق.

اقرأ أيضا:

داعية مصري عن الاغتصاب الزوجي: "الممتنعة تستحق الضرب"

مصر
القانون
المعاشرة الزوجية
الاغتصاب الزوجي

التعليقات

د محمد ماجد بخش
د محمد ماجد بخش عدد التعليقات : 13567
منذ 21 ثانية
عجبي من حال الزوج في حالة مكر الزوجة

اترك تعليقاً

أحدث التعليقات

د محمد ماجد بخش
وكل يدعي وصلاً بليلى وليلى لا تقر لهم بذاكا‬
د محمد ماجد بخش
عجبي من حال الزوج في حالة مكر الزوجة
د محمد ماجد بخش
أخلاق تقليد
د محمد ماجد بخش
بصمة بن مساعد بصمة الجودة
د محمد ماجد بخش
عقبال ما تصير لواء

أخر الأخبار

جستنيه: مع توثيق البطولات بدون رصد كل "ماهب ودب"
جستنيه: مع توثيق البطولات بدون رصد كل "ماهب ودب"
منذ دقيقة 1034
مصر: تجريم الاغتصاب الزوجي يُلزم الزوج بالحصول على إقرار بالموافقة عن كل معاشرة!
مصر: تجريم الاغتصاب الزوجي يُلزم الزوج بالحصول على إقرار بالموافقة عن كل معاشرة!
منذ 20 دقيقة 313
فيديو..شبان يستفردون بآخر ويعتدون عليه و"العنف الأسري" يتفاعل
فيديو..شبان يستفردون بآخر ويعتدون عليه و"العنف الأسري" يتفاعل
منذ 31 دقيقة 1599
آل معمر: للنصر 45 بطولة نقية سواء ظهر التوثيق أو لم يظهر
آل معمر: للنصر 45 بطولة نقية سواء ظهر التوثيق أو لم يظهر
منذ ساعة 1718
تركي آل الشيخ ينشر صورة والده بمناسبة عيد الأب
تركي آل الشيخ ينشر صورة والده بمناسبة عيد الأب
منذ ساعة 2543
الإطاحة بثلاثة أشخاص لصيدهم وعل جبلي بالباحة
الإطاحة بثلاثة أشخاص لصيدهم وعل جبلي بالباحة
منذ ساعة 2125
كيف حارب تنظيم الإخوان الإرهابي الأمير عبدالرحمن بن مساعد شاعرًا ورئيسًا للهلال ومدافعًا عن وطنه
كيف حارب تنظيم الإخوان الإرهابي الأمير عبدالرحمن بن مساعد شاعرًا ورئيسًا للهلال ومدافعًا عن وطنه
منذ ساعة 2294
أحمد الشهري : مطالبات رئيس الهلال جاءت من " حرقة "
أحمد الشهري : مطالبات رئيس الهلال جاءت من " حرقة "
منذ ساعتين 554
مساعد العمري : دوري كأس جلالة الملك يعتبر " دوري "
مساعد العمري : دوري كأس جلالة الملك يعتبر " دوري "
منذ ساعتين 392
فهد الروقي : سعود الصرامي من بعد صمت سنة أشبهه بالتريله الي نازله بدون فرامل
فهد الروقي : سعود الصرامي من بعد صمت سنة أشبهه بالتريله الي نازله بدون فرامل
منذ ساعتين 508